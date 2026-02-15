Leksand avgjorde i straffläggningen hemma mot AIK

Leksand segrade – 2–1 efter straffar

Leksands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Zaki Crookes matchvinnare för Leksand

Leksand mötte AIK hemma i en match i U20 nationell norra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Leksand vinna med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Zaki Crookes för.

Segern var Leksands fjärde på de senaste fem matcherna.

Skellefteå AIK U20 nästa för Leksand

Första perioden blev mållös.

6.25 in i andra perioden spräckte AIK nollan genom Max Eriksson. Efter 10.55 i andra perioden slog Måns Dufva till framspelad av Zaki Crookes och Rocky Langvardt och kvitterade för Leksand.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I straffläggningen var det Leksand som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Zaki Crookes för.

Det här var fjärde mötet mellan Leksand och AIK den här säsongen. Leksand har tagit två segrar före den här matchen. AIK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 21 februari möter Leksand Skellefteå AIK U20 borta i Skellefteå Kraft Arena 12.00 medan AIK spelar hemma mot Modo Hockey U20 15.30.

Leksand–AIK 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Andra perioden: 0–1 (26.25) Max Eriksson, 1–1 (30.55) Måns Dufva (Zaki Crookes, Rocky Langvardt).

Straffar: 2–1 (65.00) Zaki Crookes.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 4-0-1

AIK: 2-2-1

Nästa match:

Leksand: Skellefteå, borta, 21 februari 12.00

AIK: Modo Hockey, hemma, 21 februari 15.30