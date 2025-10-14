Lejonet vann – efter Mio Håkanssons hattrick

Lejonet vann med 6–3 mot Trelleborg

Mio Håkansson med tre mål för Lejonet

Andra raka segern för Lejonet

Mio Håkansson stod för tre mål när Lejonet vann mot Trelleborg på hemmaplan i U20 division 1 E syd herr. Till slut blev det 6–3 (3–0, 3–2, 0–1).

Resultatet innebär att Trelleborg nu har fyra förluster i rad.

Lejonets Mio Håkansson tremålsskytt

Lejonet stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.58 i mitten av perioden. Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Dennis Månsson såg till att Trelleborg reducerade igen efter 17.01 i tredje perioden på pass av Julius Jakobsson.

Lejonets Mio Håkansson gjorde tre mål.

Lejonet har tre segrar och två förluster och 21–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Trelleborg har en vinst och fyra förluster och 9–28 i målskillnad.

Lejonets nya tabellposition är andra plats medan Trelleborg är på sjunde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 november i Söderslättshallen.

I nästa match möter Lejonet Mörrums GoIS U20 hemma på fredag 17 oktober 19.00. Trelleborg möter Lund lördag 18 oktober 14.00 hemma.

Lejonet–Trelleborg 6–3 (3–0, 3–2, 0–1)

U20 division 1 E syd herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 1–0 (7.57) Moltas Olsson (Elias Lundgren, Elias Samuelsson), 2–0 (11.02) Melker Lavin (Moltas Olsson), 3–0 (16.55) Mio Håkansson (Filip Andersson).

Andra perioden: 4–0 (20.58) Mio Håkansson, 5–0 (31.43) William Sjöholm, 5–1 (32.01) Axel Olausson Ljungmark (Anton Svensson, Max Mogvall), 6–1 (34.01) Mio Håkansson (Viggo Magnusson), 6–2 (38.52) Julius Jakobsson (Ville Bergström).

Tredje perioden: 6–3 (57.01) Dennis Månsson (Julius Jakobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejonet: 3-1-1

Trelleborg: 1-0-4

Nästa match:

Lejonet: Mörrums GoIS IK, hemma, 17 oktober

Trelleborg: Lund Giants HC, hemma, 18 oktober