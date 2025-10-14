Lejonet vann – efter Mio Håkanssons hattrick
Följ HockeySverige på
Google news
- Lejonet vann med 6–3 mot Trelleborg
- Mio Håkansson med tre mål för Lejonet
- Andra raka segern för Lejonet
Mio Håkansson stod för tre mål när Lejonet vann mot Trelleborg på hemmaplan i U20 division 1 E syd herr. Till slut blev det 6–3 (3–0, 3–2, 0–1).
Resultatet innebär att Trelleborg nu har fyra förluster i rad.
Lejonets Mio Håkansson tremålsskytt
Lejonet stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.58 i mitten av perioden. Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 6–2.
Dennis Månsson såg till att Trelleborg reducerade igen efter 17.01 i tredje perioden på pass av Julius Jakobsson.
Lejonets Mio Håkansson gjorde tre mål.
Lejonet har tre segrar och två förluster och 21–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Trelleborg har en vinst och fyra förluster och 9–28 i målskillnad.
Lejonets nya tabellposition är andra plats medan Trelleborg är på sjunde plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 18 november i Söderslättshallen.
I nästa match möter Lejonet Mörrums GoIS U20 hemma på fredag 17 oktober 19.00. Trelleborg möter Lund lördag 18 oktober 14.00 hemma.
Lejonet–Trelleborg 6–3 (3–0, 3–2, 0–1)
U20 division 1 E syd herr, Landskrona Ishall
Första perioden: 1–0 (7.57) Moltas Olsson (Elias Lundgren, Elias Samuelsson), 2–0 (11.02) Melker Lavin (Moltas Olsson), 3–0 (16.55) Mio Håkansson (Filip Andersson).
Andra perioden: 4–0 (20.58) Mio Håkansson, 5–0 (31.43) William Sjöholm, 5–1 (32.01) Axel Olausson Ljungmark (Anton Svensson, Max Mogvall), 6–1 (34.01) Mio Håkansson (Viggo Magnusson), 6–2 (38.52) Julius Jakobsson (Ville Bergström).
Tredje perioden: 6–3 (57.01) Dennis Månsson (Julius Jakobsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Lejonet: 3-1-1
Trelleborg: 1-0-4
Nästa match:
Lejonet: Mörrums GoIS IK, hemma, 17 oktober
Trelleborg: Lund Giants HC, hemma, 18 oktober
Den här artikeln handlar om: