Lejonet avgjorde i tredje perioden – vann mot Kristianstad

Tredje raka nederlaget för Kristianstad

Femte segern för Lejonet

Lejonet nu tredje, Kristianstad på sjätte plats

Lejonet vann matchen hemma mot Kristianstad i U20 division 1 E syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Lejonet fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (0–0, 2–2, 2–1).

Felix Ahlberg Hansson gjorde matchvinnande målet

Den första perioden slutade mållös. Efter 7.28 i andra perioden gjorde Kristianstad 0–1 genom Scott Hogland.

Lejonet kvitterade till 1–1 genom Viggo Strid-Salomonsson efter 12.37 av perioden.

Kristianstad gjorde 1–2 genom Melvin Eklund efter 15.41.

Lejonet gjorde 2–2 genom Liam Wetterlöv med 2.22 kvar att spela av perioden. Lejonet tog ledningen med 3–2 genom Melker Lavin efter 1.14 i tredje perioden.

Kristianstad gjorde 3–3 genom Scott Hogland efter 12.42 av perioden.

Lejonet kunde dock avgöra till 4–3 med 6.15 kvar av matchen genom Felix Ahlberg Hansson.

Kristianstads Neo Sjöstedt hade tre assists.

Förlusten var Kristianstads andra uddamålsförlust.

För Kristianstad gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Lejonet är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann IF Lejonet med 5–3.

Lejonet tar sig an Lund i nästa match borta tisdag 28 oktober 19.20. Kristianstad möter samma dag 19.30 Mörrums GoIS U20 hemma.

Lejonet–Kristianstad 4–3 (0–0, 2–2, 2–1)

U20 division 1 E syd herr, Landskrona Ishall

Andra perioden: 0–1 (27.28) Scott Hogland (Neo Sjöstedt), 1–1 (32.37) Viggo Strid-Salomonsson (Felix Ahlberg Hansson), 1–2 (35.41) Melvin Eklund (Neo Sjöstedt), 2–2 (37.38) Liam Wetterlöv (Viggo Magnusson).

Tredje perioden: 3–2 (41.14) Melker Lavin (Mikael Åkerblom, Simon Lindahl), 3–3 (52.42) Scott Hogland (Neo Sjöstedt, Amadeus Sivius), 4–3 (53.45) Felix Ahlberg Hansson (Vincent Wibacke, Viggo Strid-Salomonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejonet: 3-1-1

Kristianstad: 1-0-4

Nästa match:

Lejonet: Lund Giants HC, borta, 28 oktober

Kristianstad: Mörrums GoIS IK, hemma, 28 oktober