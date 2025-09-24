Lejon utklassade Clemensnäs HC J18 på bortaplan

Lejon-seger med 9–3 mot Clemensnäs HC J18

Ludvig Eklund avgjorde för Lejon

Andra raka segern för Lejon

Lejon dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Clemensnäs HC J18 i U18 division 1 norra A herr med hela 9–3 (4–2, 3–1, 2–0).

Lejon har startat med två raka segrar, efter 7–0 mot Boden i premiären.

Burträsk nästa för Lejon

I första perioden var det Lejon som var vassast. Laget vann perioden med 4–2.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 3–7.

Lejon fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–3. Målen i sista perioden gjordes av Eddie Furtenback, som gjorde två mål.

Lejons Conrad Hedblad hade fyra assists, Eddie Furtenback stod för tre poäng, varav två mål, Max Lundström gjorde ett mål och två assist, Pontus Karbin hade tre assists och Conrad Nilzon gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Den 3 november möts lagen återigen, då i Skellefteå Kraft Arena.

Nästa motstånd för Lejon är Burträsk. Lagen möts måndag 29 september 19.30 i Skellefteå Kraft Arena.

Clemensnäs HC J18–Lejon 3–9 (2–4, 1–3, 0–2)

U18 division 1 norra A herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (4.54) Ville Parpala (Louie Håkansson, Joel Mäkitalo), 1–1 (8.39) Elmer Lindholm (Liam Kemi, Lukas Nordlund), 1–2 (9.23) Max Lundström (Conrad Hedblad, Alvin Bergqvist), 2–2 (13.55) Hampus Lundmark (Lukas Nordlund, Alvin Majanen), 2–3 (16.44) Love Lindgren (Milo Bergkvist, Edward Nilsson), 2–4 (17.05) Ludvig Eklund (Pontus Karbin, Conrad Nilzon).

Andra perioden: 3–4 (25.39) Hugo Marklund (Karl Lundquist), 3–5 (31.03) Alvin Bergqvist (Conrad Hedblad, Eddie Furtenback), 3–6 (34.37) Ludvig Eklund (Conrad Nilzon, Pontus Karbin), 3–7 (38.11) Conrad Nilzon (Pontus Karbin, Milton Linder).

Tredje perioden: 3–8 (40.14) Eddie Furtenback (Conrad Hedblad, Max Lundström), 3–9 (54.50) Eddie Furtenback (Conrad Hedblad, Max Lundström).

Nästa match:

Lejon: Burträsk HC, hemma, 29 september