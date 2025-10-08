Lejon utklassade Brooklyn Tigers UHF J18 på bortaplan

Lejon vann med 11–2 mot Brooklyn Tigers UHF J18

Lejons sjätte seger på de senaste sex matcherna

Conrad Nilzon fyramålsskytt för Lejon

Lejon dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Brooklyn Tigers UHF J18 i U18 division 1 norra A herr med hela 11–2 (5–1, 3–0, 3–1).

Conrad Nilzon var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Lejon.

Det här innebär att Lejon nu har sex segrar i följd i U18 division 1 norra A herr.

Lejon tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.16 genom Conrad Hedblad och gick upp till 0–2. Brooklyn Tigers UHF J18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Lejon dock ryckt åt sig ledningen med 1–5. Även i andra perioden var det Lejon som var starkast och gick från 1–5 till 1–8 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Mille Morén, Conrad Nilzon och Jonathan Tikkanen. Lejon tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.33 genom Conrad Nilzon och gick upp till 1–10 innan Brooklyn Tigers UHF J18 svarade.

2–11 blev det till slut för Lejon.

Brooklyn Tigers UHF J18 stannar därmed på åttonde plats och Lejon toppar fortfarande tabellen.

Den 25 november möts lagen återigen, då i Skellefteå Kraft Arena.

Brooklyn Tigers UHF J18 tar sig an Kiruna IF i nästa match borta lördag 11 oktober 14.00. Lejon möter Brooklyn Tigers HF J18 hemma tisdag 14 oktober 19.30.

Brooklyn Tigers UHF J18–Lejon 2–11 (1–5, 0–3, 1–3)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (1.16) Conrad Hedblad (Alvin Bergqvist), 0–2 (11.24) Conrad Nilzon (Edward Nilsson, Mille Morén), 1–2 (11.33) Edvin Larsson (Viggo Nilsson, Hugo Vestin), 1–3 (12.30) Conrad Nilzon (Pontus Karbin, Mille Morén), 1–4 (15.16) Eddie Furtenback (Max Lundström), 1–5 (18.36) Max Lundström (Filip Forsell, Eddie Furtenback).

Andra perioden: 1–6 (27.04) Mille Morén (Conrad Nilzon), 1–7 (30.35) Conrad Nilzon (Mille Morén, Knut Westermark), 1–8 (31.02) Jonathan Tikkanen (Alvin Bergqvist, Ludvig Eklund).

Tredje perioden: 1–9 (41.33) Conrad Nilzon (Alvin Bergqvist), 1–10 (41.57) Pontus Karbin (Conrad Nilzon, Mille Morén), 2–10 (49.38) Viggo Nilsson (Frans Hellberg), 2–11 (53.28) Pontus Karbin (Max Lundström, Knut Westermark).

Brooklyn Tigers UHF J18: Kiruna IF, borta, 11 oktober

Lejon: Brooklyn Tigers HF, hemma, 14 oktober