Lejon tog revansch på Boden

Lejon segrade – 5–2 mot Boden

Josef Bygdén tvåmålsskytt för Lejon

Milton Linder avgjorde för Lejon

Det blev 5–2 (2–0, 2–0, 1–2) till Lejon när laget mötte Boden på onsdagen i U20 region norr A herr. Med det tog hemmalaget Lejon en skön revansch, då Boden vann senaste mötet lagen emellan med hela 13–1.

Lejon gjorde 1–0 efter 16 minuters spel.

Efter 17.10 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Klas Lundström fick träff på pass av Max Lundström och Eddie Furtenback.

Efter 13.18 i andra perioden slog Milton Linder till på pass av Max Lundström och gjorde 3–0.

Tim Johansson gjorde dessutom 4–0 efter 16.45 framspelad av Eddie Furtenback och Jacob Marklund.

Boden reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Kasper Johansson och Olle Lundqvist i tredje perioden.

Lejon kunde dock avgöra till 5–2 med nio sekunder kvar av matchen genom Josef Bygdén.

Resultatet innebär att Lejon ligger kvar på sjunde plats och Boden toppar tabellen.

Nästa motstånd för Lejon är Brooklyn. Lagen möts söndag 23 november 15.30 i Skellefteå Kraft Arena. Boden tar sig an Clemensnäs borta måndag 24 november 19.15.

Lejon–Boden 5–2 (2–0, 2–0, 1–2)

U20 region norr A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (16.13) Josef Bygdén (Viktor Selin), 2–0 (17.10) Klas Lundström (Max Lundström, Eddie Furtenback).

Andra perioden: 3–0 (33.18) Milton Linder (Max Lundström), 4–0 (36.45) Tim Johansson (Eddie Furtenback, Jacob Marklund).

Tredje perioden: 4–1 (40.46) Kasper Johansson (Elias Eklund, Ludvig Jonsson), 4–2 (58.56) Olle Lundqvist (Noel Öhman, Victor Holmqvist), 5–2 (59.51) Josef Bygdén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejon: 2-0-3

Boden: 3-0-2

Nästa match:

Lejon: Brooklyn Tigers HF, hemma, 23 november

Boden: Clemensnäs HC, borta, 24 november