Lejon avgjorde i tredje perioden mot Haparanda

Lejon segrade – 8–5 mot Haparanda

Max Lundström matchvinnare för Lejon

Fjärde raka segern för Lejon

Lejon segrade hemma mot Haparanda i U18 division 1 norra A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Lejon drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 8–5 (2–3, 1–0, 5–2).

Det här innebär att Lejon nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 norra A herr.

Lejon–Haparanda – mål för mål

Haparanda dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 5.07 i andra perioden slog Eddie Furtenback till återigen på pass av Max Lundström och Conrad Hedblad och kvitterade för Lejon. Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–2 och matchen med 8–5.

Lejons Conrad Hedblad hade sex assists, Max Lundström stod för tre mål och två assists och Eddie Furtenback gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 november i Övertorneå Energi Arena.

Lejon tar sig an Kiruna IF i nästa match hemma söndag 5 oktober 15.30. Haparanda möter samma dag 12.30 Clemensnäs HC J18 borta.

Lejon–Haparanda 8–5 (2–3, 1–0, 5–2)

U18 division 1 norra A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (2.57) Max Lundström (Conrad Hedblad), 1–1 (12.12) Kasper Hautajärvi (Jonne Kolehmainen, Eetu Huttunen), 2–1 (13.38) Eddie Furtenback (Milton Linder, Conrad Hedblad), 2–2 (16.58) Eemil Jokitalo (Joona Vaara), 2–3 (17.27) Eemil Jokitalo (Eemeli Posti).

Andra perioden: 3–3 (25.07) Eddie Furtenback (Max Lundström, Conrad Hedblad).

Tredje perioden: 3–4 (41.05) Kasper Hautajärvi (Akseli Keskimaunu, Jonne Kolehmainen), 3–5 (42.34) Väinö Alakokkare, 4–5 (43.32) Eddie Furtenback (Conrad Hedblad, Max Lundström), 5–5 (52.00) Kevin Hollström (Conrad Nilzon, Pontus Karbin), 6–5 (52.35) Max Lundström (Conrad Hedblad, Eddie Furtenback), 7–5 (55.16) Max Lundström (Conrad Hedblad, Filip Forsell), 8–5 (58.36) Kevin Hollström (Alvin Bergqvist).

Nästa match:

Lejon: Kiruna IF, hemma, 5 oktober

Haparanda: Clemensnäs HC div 1, borta, 5 oktober