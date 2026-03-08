Kyligast i straffläggningen – Svedjeholmen/KB65 U18 vann mot Ånge U18
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Svedjeholmen/KB65 U18 med 3–2 efter straffar
- Ville Holmgren avgjorde för Svedjeholmen/KB65 U18
- Svedjeholmen/KB65 U18 tog poäng efter förlusten senast
Det blev en riktigt tajt match när Svedjeholmen/KB65 U18 tog emot Ånge U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Matchen avgjordes först efter straffar där hemmalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–2 (2–1, 0–0, 0–1, 0–0, 1–0). Ville Holmgren blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.
Ånge U18:s tränare Rikard Andersson:
– En jämn match där vi lyckas att kvittera i tredje och få matchen till förlängning. Vi har många lägen att avgöra i förlängningen, lägen som vi inte lyckas att förvalta. Vi slutar femma serien som känns bra med tanke på inledningen av fortsättningsserien. Bra kämpat av hela laget.
Svedjeholmen/KB65 U18–Ånge U18 – mål för mål
Svedjeholmen/KB65 U18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Kelvin Franklin och Oscar Hallin innan Ånge U18 svarade och gjorde 2–1 genom Hampus Häggblom.
Andra perioden blev mållös.
7.23 in i tredje perioden slog Olle Edler till på pass av Patrik Illy och kvitterade.
Svedjeholmen/KB65 U18 vann straffläggningen efter att Ville Holmgren satt den avgörande straffen.
Det här var fjärde mötet mellan Svedjeholmen/KB65 U18 och Ånge U18 den här säsongen. Ånge IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Svedjeholmens IF/KB65 HK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.
Svedjeholmen/KB65 U18–Ånge U18 3–2 (2–1, 0–0, 0–1, 0–0, 1–0)
U18 division 1 norra B fortsättning herr, O-Rinken
Första perioden: 1–0 (2.48) Kelvin Franklin (Nils Seläng, Ali Al-Eidani), 2–0 (4.26) Oscar Hallin (Ville Holmgren), 2–1 (18.06) Hampus Häggblom (Artem Gunko).
Tredje perioden: 2–2 (47.23) Olle Edler (Patrik Illy).
Straffar: 3–2 (65.00) Ville Holmgren.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Svedjeholmen/KB65 U18: 2-2-1
Ånge U18: 3-1-1
Den här artikeln handlar om: