Kyligast i straffläggningen – Colorado vann mot Edmonton

Colorado vann med 2–1 efter straffar

Nathan MacKinnon matchvinnare för Colorado

Andra raka nederlaget för Edmonton

Det var jämnt hela vägen när Edmonton mötte Colorado hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Colorado var kyligare i avsluten och vann med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Nathan MacKinnon blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Därmed har Colorado sju raka segrar på bortaplan.

Edmonton–Colorado – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Sam Malinski gjorde 1–0 till Colorado 9.05 in i andra perioden på passning från Nicolas Roy. Efter 15.49 i andra perioden slog Connor McDavid till på pass av Matthew Savoie och Evan Bouchard och kvitterade för Edmonton.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Colorados Nathan MacKinnon satte den avgörande straffen för gästerna.

Edmonton har en vinst och fyra förluster och 12–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Colorado har tre vinster och två förluster och 12–9 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I sista matchen möter Edmonton Vancouver hemma på fredag 17 april 03.00. Colorado möter Calgary onsdag 15 april 03.00 borta.

Edmonton–Colorado 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, Rogers Place

Andra perioden: 0–1 (29.05) Sam Malinski (Nicolas Roy), 1–1 (35.49) Connor McDavid (Matthew Savoie, Evan Bouchard).

Straffar: 1–2 (65.00) Nathan MacKinnon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 1-2-2

Colorado: 3-1-1

Nästa match:

Edmonton: Vancouver Canucks, hemma, 17 april 03.00

Colorado: Calgary Flames, borta, 15 april 03.00