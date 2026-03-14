Kyligast i straffläggningen – Boston vann mot Washington

Seger för Boston med 3–2 efter straffar

Washington tog emot Boston hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Fraser Minten blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 1.15 in i andra perioden som Washington tog ledningen genom Matt Roy assisterad av Rasmus Sandin och Hendrix Lapierre. Efter 11.57 i andra perioden nätade Charlie McAvoy framspelad av David Pastrnak och kvitterade för Boston.

Rasmus Sandin gav Washington ledningen tidigt i tredje perioden. 10.09 in i tredje perioden fick Charlie McAvoy utdelning på nytt på pass av Pavel Zacha och Viktor Arvidsson och kvitterade.

Bostons Fraser Minten satte den avgörande straffen för gästerna.

Washington har två vinster och tre förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boston har tre vinster och två förluster och 14–13 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Boston Bruins vunnit.

Nästa motstånd för Washington är Ottawa. Lagen möts torsdag 19 mars 00.30 i Capital One Arena.

Washington–Boston 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Capital One Arena

Andra perioden: 1–0 (21.15) Matt Roy (Rasmus Sandin, Hendrix Lapierre), 1–1 (31.57) Charlie McAvoy (David Pastrnak).

Tredje perioden: 2–1 (43.12) Rasmus Sandin, 2–2 (50.09) Charlie McAvoy (Pavel Zacha, Viktor Arvidsson).

Straffar: 2–3 (65.00) Fraser Minten.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 2-1-2

Boston: 3-1-1

Nästa match:

Washington: Ottawa Senators, hemma, 19 mars 00.30