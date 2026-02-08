Kungälvs starka svit mot Västervik fortsätter

Kungälv segrade – 4–2 mot Västervik

Eric Österman matchvinnare för Kungälv

Femte raka förlusten för Västervik

Västervik har varit lite av ett favoritmotstånd för Kungälv. På söndagen tog Kungälv ännu en seger borta mot Västervik. Matchen i hockeyettan södra slutade 4–2 (2–1, 1–0, 1–1). Det var Kungälvs fjärde raka seger mot just Västervik.

Dalen nästa för Kungälv

Kungälv tog ledningen i första perioden genom Hampus Roos.

Västervik kvitterade till 1–1 genom Noah Wolf efter 10.07.

Kungälv tog ledningen på nytt genom Oliver Gabay efter 18.45 i matchen.

Efter 13.14 i andra perioden nätade Eric Österman framspelad av Alexander Olsén och Linus Jonasson och gjorde 1–3.

4.22 in i tredje perioden nätade Kungälvs Alfred Persson på pass av Elis Rix och ökade ledningen. Västervik reducerade till 2–4 med 51 sekunder kvar att spela genom Jacob Tenemyr med assist av Albin Engström och Jack Sirkka. Fler mål än så blev det inte för Västervik.

Alfred Persson gjorde ett mål för Kungälv och två assist.

Lagens första möte för säsongen vann Kungälv med 3–2 efter förlängning .

I nästa omgång har Västervik Mjölby hemma i LF Arena, onsdag 11 februari 19.00. Kungälv spelar hemma mot Dalen söndag 15 februari 16.00.

Västervik–Kungälv 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (8.44) Hampus Roos (Alfred Persson, Oliver Gabay), 1–1 (10.07) Noah Wolf (Knut Köhler, Jacob Tenemyr), 1–2 (18.45) Oliver Gabay (Mack Keryluk, Alfred Persson).

Andra perioden: 1–3 (33.14) Eric Österman (Alexander Olsén, Linus Jonasson).

Tredje perioden: 1–4 (44.22) Alfred Persson (Elis Rix), 2–4 (59.09) Jacob Tenemyr (Albin Engström, Jack Sirkka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 0-3-2

Kungälv: 2-0-3

Nästa match:

Västervik: Mjölby HC, hemma, 11 februari 19.00

Kungälv: HC Dalen, hemma, 15 februari 16.00