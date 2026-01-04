Kungälvs segerrad mot Hisingen intakt

Kungälv-seger med 10–1 mot Hisingen

Melvin Holgers matchvinnare för Kungälv

Noah Fredriksson ende målskytt för Hisingen

Tre raka segrar hade Kungälv mot just Hisingen i U18 division 1 syd A vår inför söndagens match. Och på söndagen segrade Kungälv på nytt – den här gången med hela 10–1 (3–0, 2–1, 5–0) hemma i Oasen.

Mölndal nästa för Kungälv

Kungälv spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Kungälv fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Axel Svensson, som gjorde två mål, Liam Jonhede, som gjorde två mål, och Melvin Holgers.

Melvin Holgers och Axel Svensson gjorde tre mål var för Kungälv.

När lagen senast möttes blev det seger för Kungälv med 8–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kungälvs IK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 11 januari. Då möter Kungälv Mölndal i Åby Ishall 17.25. Hisingen tar sig an Grästorp/Sörhaga Alingsås hemma 19.30.

Kungälv–Hisingen 10–1 (3–0, 2–1, 5–0)

U18 division 1 syd A vår, Oasen

Första perioden: 1–0 (5.18) Axel Svensson (Léon Dindic Jönsson), 2–0 (13.20) Melvin Holgers (Noel Linnard), 3–0 (14.57) Elwin Dunhäll (Malte Herlitz, Leo Williamzon).

Andra perioden: 3–1 (21.33) Noah Fredriksson, 4–1 (23.21) Melvin Holgers (Noel Linnard, Kevin Englis Mattiasson), 5–1 (28.26) Liam Jonhede (Liam Stangmo).

Tredje perioden: 6–1 (42.18) Axel Svensson (Léon Dindic Jönsson, Elwin Dunhäll), 7–1 (45.07) Melvin Holgers (Noel Linnard), 8–1 (49.04) Liam Jonhede (Léon Dindic Jönsson, Hugo Von Braun), 9–1 (49.31) Liam Jonhede (Wille Rylén, Dexter Boquist), 10–1 (52.54) Axel Svensson (Kevin Englis Mattiasson, Dexter Boquist).

Nästa match:

Kungälv: IF Mölndal Hockey, borta, 11 januari 17.25

Hisingen: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 11 januari 19.30