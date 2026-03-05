Kungälv serieledare efter seger mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Kungälv vann med 3–1 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Kungälvs nionde seger på de senaste tio matcherna

Elwin Dunhäll avgjorde för Kungälv

Kungälv leder nu U18 division 1 syd A vår efter bortaseger med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) mot Grästorp/Sörhaga Alingsås. Kungälv leder serien en poäng före Bäcken. Grästorp/Sörhaga Alingsås ligger på femte plats i tabellen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Kungälv.

I och med detta har Grästorp/Sörhaga Alingsås fyra förluster i rad.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Kungälv – mål för mål

Första perioden blev mållös.

12.52 in i andra perioden gjorde Kungälv 1–0. Målskytt var Ivar Lindegren på pass av Hugo Josefsson och Viggo Abrahamsson.

5.11 in i tredje perioden satte John Andersson pucken på pass av Linus Ahlman och Elias Johansson och kvitterade. Elwin Dunhäll stod för målet när Kungälv tog ledningen med 1.19 kvar att spela framspelad av Ivar Lindegren. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 41 sekunder kvar att spela genom Melvin Holgers assisterad av Erik Fogelin. 1–3-målet blev matchens sista.

Grästorp/Sörhaga Alingsås har en vinst och fyra förluster och 12–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kungälv har fyra vinster och en förlust och 23–9 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Grästorp/Sörhaga Alingsås och Kungälv den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kungälvs IK vunnit.

Grästorp/Sörhaga Alingsås tar sig an Mölndal i nästa match borta söndag 8 mars 14.10. Kungälv möter samma dag 14.00 Hanhals J18 hemma.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Kungälv 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

U18 division 1 syd A vår, Åse & Viste Arena

Andra perioden: 0–1 (32.52) Ivar Lindegren (Hugo Josefsson, Viggo Abrahamsson).

Tredje perioden: 1–1 (45.11) John Andersson (Linus Ahlman, Elias Johansson), 1–2 (58.41) Elwin Dunhäll (Ivar Lindegren), 1–3 (59.19) Melvin Holgers (Erik Fogelin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 1-0-4

Kungälv: 4-0-1

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: IF Mölndal Hockey, borta, 8 mars 14.10

Kungälv: Hanhals IF, hemma, 8 mars 14.00