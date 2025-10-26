Kungälv vann trots uppryckning av Grästorp/Sörhaga Alingsås

Seger för Kungälv med 4–2 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Vilmer Olofsson matchvinnare för Kungälv

Sjätte raka förlusten för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Matchen mellan Grästorp/Sörhaga Alingsås och Kungälv i U18 division 1 syd A slutade 2–4 (0–3, 1–0, 1–1). Bortalaget Kungälv gjorde en riktigt stark första period och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Grästorp/Sörhaga Alingsås lyfte sig.

I och med detta har Grästorp/Sörhaga Alingsås sex förluster i rad.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Kungälv – mål för mål

Kungälv stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.21. Grästorp/Sörhaga Alingsås reducerade till 1–3 redan efter efter 1.10 i andra perioden genom Erik Malmberg framspelad av Helge Karlsson och Melker Björkblom. Grästorp/Sörhaga Alingsås reducerade dock till 2–3 genom John Andersson efter 5.10 av perioden.

Kungälv kunde dock avgöra till 2–4 efter 7.55 i tredje perioden genom Malte Herlitz.

Malte Herlitz gjorde ett mål för Kungälv och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 30 november i Oasen.

I nästa omgång har Grästorp/Sörhaga Alingsås Hisingen borta i Tuve Ishall, onsdag 29 oktober 19.30. Kungälv spelar hemma mot Kållered söndag 2 november 14.05.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Kungälv 2–4 (0–3, 1–0, 1–1)

U18 division 1 syd A, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (1.30) Erik Wunsch (Malte Herlitz, Dexter Boquist), 0–2 (5.10) Léon Dindic Jönsson (Malte Herlitz, Hampus Holmberg), 0–3 (5.51) Vilmer Olofsson (Axel Svensson, Ivar Lindegren).

Andra perioden: 1–3 (21.10) Erik Malmberg (Helge Karlsson, Melker Björkblom).

Tredje perioden: 2–3 (45.10) John Andersson (Robin Henriksson, Melker Hasselström), 2–4 (47.55) Malte Herlitz (Léon Dindic Jönsson, Erik Wunsch).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 0-0-5

Kungälv: 2-0-3

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Hisingens IK, borta, 29 oktober

Kungälv: Kållered SK, hemma, 2 november