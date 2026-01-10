Kungälv vann mot Bäcken

Seger för Kungälv med 8–4 mot Bäcken

Melvin Holgers matchvinnare för Kungälv

Bäckens andra raka förlust

Kungälv vann på bortaplan mot Bäcken i U20 region syd vår. Matchen på lördagen slutade 4–8 (1–2, 1–4, 2–2).

Bäcken–Kungälv – mål för mål

I första perioden var det Kungälv som var vassast. Laget vann perioden med 2–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Efter 1.21 i tredje perioden ökade Kungälv på till 2–7 genom Carl Von Braun.

Bäcken reducerade dock till både 3–7 och 4–7 genom Viggo Rutgersson och Conrad Edlund i tredje perioden.

Kungälv kunde dock avgöra till 4–8 med en sekund kvar av matchen genom Ebbe Uller.

Theo Blomnell gjorde ett mål för Kungälv och två assist.

Kungälv tog hem lagens senaste möte med 1–0 i Oasen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kungälvs IK vunnit.

Tisdag 13 januari spelar Bäcken hemma mot Halmstad HF 19.40 och Kungälv mot Borås borta 19.30 i Borås Ishall.

Bäcken–Kungälv 4–8 (1–2, 1–4, 2–2)

U20 region syd vår, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (7.40) Melker Gyllenspetz Munro (Jacob Carlén, Kevin Grahn Olsson), 1–1 (9.04) Wilhelm Sjöberg (Jacob Ekberg), 1–2 (9.52) Oliver Svenningsson (Arvid Samdell, Theo Blomnell).

Andra perioden: 1–3 (23.56) Theo Blomnell (Sebastian Biresev Loos), 1–4 (24.20) Emil Åberg (Noel Linnard, Carl Von Braun), 1–5 (25.52) Melvin Holgers (Max Kiellarson, Lukas Lotzner), 1–6 (27.37) Sebastian Biresev Loos (Ebbe Uller, Theo Blomnell), 2–6 (35.28) Matheus Adler (Liam Tsoi).

Tredje perioden: 2–7 (41.21) Carl Von Braun (Noel Linnard), 3–7 (49.32) Viggo Rutgersson (Matheus Adler, Tim Juhlin), 4–7 (55.18) Conrad Edlund (Viggo Rutgersson, Jacob Carlén), 4–8 (59.59) Ebbe Uller (Oliver Svenningsson, Jacob Ekberg).

Nästa match:

Bäcken: Halmstad Hammers HC, hemma, 13 januari 19.40

Kungälv: Borås HC, borta, 13 januari 19.30