Kungälv bröt förlustsviten – vann mot Bäcken

Kungälv vann med 5–4 efter straffar

Kungälvs Jacob Ekberg tvåmålsskytt

Kungälvs första seger

Efter fem förluster i rad för Kungälv i U20 region syd herr kom en ljusning. Borta mot Bäcken kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Marconihallen slutade 4–5 (1–0, 3–3, 0–1, 0–0, 0–1) efter straffar.

Jacob Ekberg gjorde två mål för Kungälv

Matheus Adler gav Bäcken ledningen efter 7.01 framspelad av Philippe Holm och Liam Tsoi. Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 4–3.

7.49 in i tredje perioden slog Wilhelm Sjöberg till framspelad av Jacob Ekberg och Oliver Svenningsson och kvitterade. Kungälvs Jacob Ekberg blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Jacob Ekberg gjorde två mål för Kungälv och spelade fram till ett mål. Philippe Holm hade tre assists för Bäcken och Matheus Adler gjorde tre mål.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Bäcken med 16–25 och Kungälv med 14–29 i målskillnad. Det här var Bäckens andra uddamålsförlust den här säsongen.

Resultatet innebär att Bäcken ligger kvar på tionde plats och Kungälv sist, på tolfte plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 december i Oasen.

Lördag 1 november möter Bäcken IF Troja-Ljungby borta 15.30 och Kungälv möter Halmstad HF borta 14.00.

Bäcken–Kungälv 4–5 (1–0, 3–3, 0–1, 0–0, 0–1)

U20 region syd herr, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (7.01) Matheus Adler (Philippe Holm, Liam Tsoi).

Andra perioden: 1–1 (22.44) Emrik Väster (Max Kiellarson), 1–2 (25.32) Jacob Ekberg (Wilhelm Sjöberg, Oliver Svenningsson), 2–2 (26.56) Matheus Adler (Philippe Holm, Hampus Dalblad), 2–3 (29.43) Jacob Esbjörs (Melvin Holgers, Hampus Holmberg), 3–3 (32.32) Maximilian Bladmyr (Kevin Grahn Olsson, Alvar Langenskiöld), 4–3 (39.35) Matheus Adler (Philippe Holm, Gustav Engström).

Tredje perioden: 4–4 (47.49) Wilhelm Sjöberg (Jacob Ekberg, Oliver Svenningsson).

Straffar: 4–5 (65.00) Jacob Ekberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 1-1-3

Kungälv: 1-0-4

Nästa match:

Bäcken: IF Troja-Ljungby, borta, 1 november

Kungälv: Halmstad Hammers HC, borta, 1 november