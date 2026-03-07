Kumla vann och kvitterade mot Häradsbygden

Kumla vann med 8–6 mot Häradsbygden

Lucas Svahlin tremålsskytt för Kumla

Kumla gjorde tre raka mål

Kumla segrade hemma med 8–6 (3–2, 2–3, 3–1) mot Häradsbygden i playoff i U20 västra division 1 herr och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

Lucas Svahlin med tre mål för Kumla

I första perioden var det Kumla som var vassast. Laget vann perioden med 3–2.

I andra perioden var det i stället Häradsbygden som hade greppet. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 5–5.

Efter 3.21 i tredje perioden gjorde Häradsbygden 5–6 genom Liam Karlsson.

Kumla gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 5–6 till ledning med 8–6. Svahlins 8–6-mål kom med 28 sekunder kvar av matchen.

Kumlas Wilhelm Log stod för ett mål och tre assists, Maximus Jonsson gjorde två mål och två målgivande passningar och Lucas Svahlin gjorde tre mål. Milton Rosengren hade tre assists och Jamie Hansen gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Häradsbygden.

Lagen möts igen på söndag 11.00 i Ica Maxi Arena.

Kumla–Häradsbygden 8–6 (3–2, 2–3, 3–1)

Playoff i U20 västra division 1 herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 0–1 (2.50) Jamie Hansen (Milton Rosengren), 0–2 (9.26) Gustav Liss, 1–2 (10.23) Wilhelm Log, 2–2 (12.00) Maximus Jonsson (Charlie Klemetz, Wilhelm Log), 3–2 (12.21) Lucas Svahlin (Simon Andersson, Axel Björk).

Andra perioden: 3–3 (20.11) Ludwig Bergström (Gustav Liss, Milton Rosengren), 3–4 (22.40) Edvin Mattsson (Jamie Hansen, Liam Karlsson), 3–5 (28.19) Ludwig Bergström (Milton Rosengren), 4–5 (35.15) Maximus Jonsson (William Harrysson), 5–5 (37.50) William Harrysson (Wilhelm Log).

Tredje perioden: 5–6 (43.21) Liam Karlsson (Jamie Hansen), 6–6 (46.31) Charlie Klemetz (Björn Carlsson, Maximus Jonsson), 7–6 (51.34) Lucas Svahlin (Mio Jovander, Martin Lundgren), 8–6 (59.32) Lucas Svahlin (Maximus Jonsson, Wilhelm Log).

Nästa match:

8 mars, 11.00, Kumla–Häradsbygden, i Ica Maxi Arena