Beskedet: Kvalhjälten lämnar Västerås

För en dryg månad sedan blev han stor hjälte för Västerås i maratonmatchen i kvalet. Nu står det klart att Olle Norberg lämnar – tillsammans med David Madsen.

Olle Norberg (bilden) och David Madsen lämnar Västerås. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Tidigare under fredagen presenterades Emil Ekholm som ny forward i Västerås. Nu tackar man även av två namn som var en del av det lag som säkrade fortsatt spel i Hockeyallsvenskan. Det handlar om backen Olle Norberg och relativt nye David Madsen.

– Vi vill tacka både Olle och David för deras tid i klubben och önskar dem lycka till framöver i sina nya klubbar, säger VIK:s Stefan Holmgren i uttalandet.

För Madsen blir det, som sagt, ett mindre känslosamt avsked då han endast hann med tolv matcher efter flytten i februari. Norberg lämnar dock efter 111 matcher i gulsvart, varav flera av stor betydelse. Inte minst kvalmöte två med Troja/Ljungby där han klev fram som hjälte – fyra timmar efter första nedsläpp.

22-årige Norberg anslöt inför 2024/25 efter en resa upp genom Almtunas juniorverksamhet. Han SHL-debuterade för Linköping under 2021/22 innan återkomsten i Uppsala-klubben.

