Kumla utklassade Nor IK U23/Solstad HC – vann med 15–0

Kumla-seger med 15–0 mot Nor IK U23/Solstad HC

Kumlas femte seger på de senaste fem matcherna

William Harrysson avgjorde för Kumla

Kumla övertygade när laget vann på hemmaplan mot Nor IK U23/Solstad HC i U20 Div 1 västra B herr med hela 15–0 (4–0, 6–0, 5–0).

Det här var andra gången den här säsongen som Kumla höll nollan.

Därmed har Kumla vunnit fem matcher i rad i U20 Div 1 västra B herr.

Kumla–Nor IK U23/Solstad HC – mål för mål

I första perioden var det Kumla som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Kumla som spelade bäst och gick från 4–0 till 10–0 genom två mål av Charlie Klemetz, två mål av Maximus Jonsson, ett mål av Lucas Svahlin och ett mål av Vincent Hagström. Kumla fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–0. Målen i sista perioden gjordes av Maximus Jonsson, Svante Dahlberg, Lucas Svahlin, Trym Hedelind och Martin Lundgren.

Charlie Klemetz och Maximus Jonsson gjorde tre mål och tre assist var för Kumla.

Den 24 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Norvalla Ishall.

Nor IK U23/Solstad HC tar sig an Örebro hemma måndag 3 november 19.30.

Kumla–Nor IK U23/Solstad HC 15–0 (4–0, 6–0, 5–0)

U20 Div 1 västra B herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (4.56) William Harrysson (Maximus Jonsson, Charlie Klemetz), 2–0 (6.12) William Harrysson (Svante Dahlberg), 3–0 (16.39) Björn Carlsson (Lucas Svahlin, Patrik Karlsson), 4–0 (18.15) Charlie Klemetz (Maximus Jonsson).

Andra perioden: 5–0 (23.30) Charlie Klemetz (Elias Skoglund, Trym Hedelind), 6–0 (26.24) Maximus Jonsson (Olle Sjöholm, William Harrysson), 7–0 (27.31) Lucas Svahlin (Patrik Karlsson), 8–0 (29.26) Charlie Klemetz (Maximus Jonsson, Axel Björk), 9–0 (29.44) Maximus Jonsson (Axel Björk), 10–0 (33.34) Vincent Hagström (Svante Dahlberg).

Tredje perioden: 11–0 (41.02) Martin Lundgren (Charlie Klemetz), 12–0 (42.33) Svante Dahlberg (Lucas Svahlin, Patrik Karlsson), 13–0 (52.44) Lucas Svahlin (Svante Dahlberg), 14–0 (53.55) Trym Hedelind (Patrik Karlsson), 15–0 (57.50) Maximus Jonsson (William Harrysson, Charlie Klemetz).

Nästa match:

Kumla: Örebro HUF, borta, 12 november