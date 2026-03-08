Kumla säkrade segern mot Häradsbygden i tredje matchen

Segern på hemmaplan i tredje matchen med 5–3 (0–0, 1–3, 4–0) gör att Kumla har vunnit matchserien mot Häradsbygden i playoff i U20 västra division 1 herr. Kumla vann serien med 2-1.

Kumla–Häradsbygden – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Efter 3.13 i andra perioden gjorde Häradsbygden 0–1 genom Theodor Netz-Åkesson.

Kumla kvitterade till 1–1 genom William Harrysson efter 10.17 av perioden.

Häradsbygden gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Theodor Netz-Åkesson och Ludwig Bergström.

Kumla vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–3 till 5–3 i tredje perioden. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Charlie Klemetz och William Harrysson gjorde två mål och två assist var för Kumla.

Kumla–Häradsbygden 5–3 (0–0, 1–3, 4–0)

Playoff i U20 västra division 1 herr, Ica Maxi Arena

Andra perioden: 0–1 (23.13) Theodor Netz-Åkesson (Milton Rosengren, Gustav Liss), 1–1 (30.17) William Harrysson (Charlie Klemetz, Wilhelm Log), 1–2 (34.05) Theodor Netz-Åkesson (Jamie Hansen, Colin Malmberg), 1–3 (35.10) Ludwig Bergström (David Gold-Cox, Jamie Hansen).

Tredje perioden: 2–3 (41.59) Charlie Klemetz, 3–3 (48.56) Charlie Klemetz (William Harrysson, Wilhelm Log), 4–3 (50.00) Maximus Jonsson (William Harrysson), 5–3 (58.50) William Harrysson (Charlie Klemetz, Maximus Jonsson).