Kumla Hockey J18 ny serieledare efter seger mot Hällefors IK/Nora HC

Kumla Hockey J18-seger med 5–2 mot Hällefors IK/Nora HC

Kumla Hockey J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mio Jovander avgjorde för Kumla Hockey J18

Kumla Hockey J18 slog Hällefors IK/Nora HC borta med 5–2 (3–0, 1–0, 1–2) och är ny serieledare i U18 division 1 västra C herr efter sju spelade matcher, en poäng före Örebro 1. Örebro 1 har dock en match mindre spelad. Hällefors IK/Nora HC ligger på sjunde plats i tabellen.

Segern var Kumla Hockey J18:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Örebro HUF 1 nästa för Kumla Hockey J18

Kumla Hockey J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Efter 19.35 i andra perioden nätade Liam Borehed framspelad av Elias Skoglund och gjorde 0–4. Hällefors IK/Nora HC reducerade dock till både 1–4 och 2–4 genom Wilmer Landmark och Milo Berglund Länk i tredje perioden.

Kumla Hockey J18 kunde dock avgöra till 2–5 med 2.20 kvar av matchen genom Elias Skoglund.

Elias Skoglund gjorde två mål för Kumla Hockey J18 och två assist.

Noteras kan att Kumla Hockey J18 sedan den 8 oktober har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen möts igen 11 december i Ica Maxi Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 2 november. Då möter Hällefors IK/Nora HC Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF i Råsshallen 13.30. Kumla Hockey J18 tar sig an Örebro HUF 1 hemma 17.00.

Hällefors IK/Nora HC–Kumla Hockey J18 2–5 (0–3, 0–1, 2–1)

U18 division 1 västra C herr, MerEl Arena

Första perioden: 0–1 (3.52) Mio Jovander (Martin Lundgren), 0–2 (10.40) Elias Skoglund (Liam Borehed, Milton Wikdahl Wikdahl), 0–3 (14.11) Mio Jovander (Elias Skoglund).

Andra perioden: 0–4 (39.35) Liam Borehed (Elias Skoglund).

Tredje perioden: 1–4 (47.46) Wilmer Landmark (Milo Berglund Länk), 2–4 (55.37) Milo Berglund Länk (Benjamin Lindberg, Neo Törnkvist), 2–5 (57.40) Elias Skoglund (Vincent Hagström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hällefors IK/Nora HC: 2-0-3

Kumla Hockey J18: 4-1-0

Nästa match:

Hällefors IK/Nora HC: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, borta, 2 november

Kumla Hockey J18: Örebro HUF:1, hemma, 2 november