Kristinehamns HT J18 vände underläge till seger

Andra raka segern för Kristinehamns HT J18

Tre mål för Kristinehamns HT J18 utan svar

Åmåls SK J18 nästa för Örebro Hockey Ungdom J18

Kristinehamns HT J18 hade problem och låg under med 0–1 efter två perioder i matchen i U18 division 1 västra D herr mot Örebro Hockey Ungdom J18 i Trängens IP. Men i tredje kom vändningen och till slut blev det 5–2 för bortalaget Kristinehamns HT J18.

Vinsten mot Örebro Hockey Ungdom J18 innebär att Kristinehamns HT J18 har fyra segrar i rad på bortaplan.

Max Björk matchvinnare för Kristinehamns HT J18

Örebro Hockey Ungdom J18 tog ledningen efter 19 minuters spel genom Douglas Rosell assisterad av Arvid Nowén och Noah Stigbäck.

Andra perioden blev mållös. Kristinehamns HT J18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.41 genom William Ek och gick upp till 1–2 innan Örebro Hockey Ungdom J18 svarade.

Till slut blev det 2–5 till Kristinehamns HT J18.

Kristinehamns HT J18:s Hugo Rundquist stod för fyra poäng, varav ett mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 december i Björkhallen.

Nästa motstånd för Kristinehamns HT J18 är Åmåls SK J18. Lagen möts torsdag 6 november 19.00 i Björkhallen.

Örebro Hockey Ungdom J18–Kristinehamns HT J18 2–5 (1–0, 0–0, 1–5)

U18 division 1 västra D herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (19.09) Douglas Rosell (Arvid Nowén, Noah Stigbäck).

Tredje perioden: 1–1 (40.41) William Ek (Olle Dröschmeister, Hugo Rundquist), 1–2 (41.44) Noah Carlstedt Sahlin (Karl Hallbäck, Noel Eriksson), 2–2 (42.32) Hannes Hjulström (Tim Kärf, Liam Hindersson), 2–3 (46.38) Max Björk (Hugo Rundquist, Karl Hallbäck), 2–4 (50.34) William Ek (Hugo Rundquist, Jonathan Björck), 2–5 (59.39) Hugo Rundquist (Noel Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey Ungdom J18: 4-0-1

Kristinehamns HT J18: 3-0-2

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Åmåls SK, hemma, 6 november