Kristianstads Wille Strandberg bakom två mål i segern mot IF Lejonet U18

Kristianstad vann med 6–2 mot IF Lejonet U18

Wille Strandberg med två mål för Kristianstad

Kristianstad nu tredje, IF Lejonet U18 på sjunde plats

Kristianstad vann mot gästande IF Lejonet U18 i U18 division 1 syd C vår. 6–2 (3–1, 1–0, 2–1) slutade söndagens match.

Det var första segern för Kristianstad, efter 0–5-förlust mot Mörrums GoIS J18 i premiären.

Kristianstads Wille Strandberg tvåmålsskytt

Kristianstad tog ledningen i första perioden genom Edvinas Ivickas.

IF Lejonet U18 kvitterade till 1–1 genom Alfred Oom efter 11.05.

Kristianstad gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Max Gustafsson och Wille Strandberg.

Efter 13.24 i andra perioden slog Albert Persson Kruse till framspelad av Anton Vidjeskog och gjorde 4–1.

13.15 in i tredje perioden slog Mio Håkansson till på pass av Vincent Wibacke och William Ansgarius och reducerade. Fler mål än så blev det inte för IF Lejonet U18. 15.31 in i perioden satte Wille Strandberg pucken på nytt framspelad av Albert Persson Kruse och Edvin Hällefors och ökade ledningen. Efter 17.02 slog Viktor Sundgren Nilsson till på pass av Max Gustafsson och Wiktor Bladh och ökade ledningen för Kristianstad. 6–2-målet blev matchens sista.

Albert Persson Kruse gjorde ett mål för Kristianstad och två målgivande passningar.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Landskrona Ishall.

Nästa motstånd för Kristianstad är Halmstad J18. Lagen möts söndag 18 januari 15.40 i Halmstad Arena.

Kristianstad–IF Lejonet U18 6–2 (3–1, 1–0, 2–1)

U18 division 1 syd C vår, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (6.53) Edvinas Ivickas, 1–1 (11.05) Alfred Oom (Vincent Wibacke, Mio Håkansson), 2–1 (17.44) Max Gustafsson (Assar Seipp, Edvin Hällefors), 3–1 (18.38) Wille Strandberg (Liam Svensson, Albert Persson Kruse).

Andra perioden: 4–1 (33.24) Albert Persson Kruse (Anton Vidjeskog).

Tredje perioden: 4–2 (53.15) Mio Håkansson (Vincent Wibacke, William Ansgarius), 5–2 (55.31) Wille Strandberg (Albert Persson Kruse, Edvin Hällefors), 6–2 (57.02) Viktor Sundgren Nilsson (Max Gustafsson, Wiktor Bladh).

Nästa match:

Kristianstad: Halmstad Hammers HC, borta, 18 januari 15.40