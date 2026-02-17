Kristianstad vann toppmötet borta mot Lejonet

Kristianstad-seger med 4–1 mot Lejonet

Kristianstads tionde seger på de senaste tio matcherna

Noah Johansson tvåmålsskytt för Kristianstad

Lejonet tog emot Kristianstad i tisdagens toppmöte i U20 Div 1 D syd vår herr. Och det slutade med seger för bortalaget Kristianstad, som besegrade Lejonet med 4–1 (1–1, 0–0, 3–0).

Det här innebär att Kristianstad nu har 13 segrar i följd i U20 Div 1 D syd vår herr och behöver två segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Rasmus Olsson blev matchvinnare

Wille Strandberg gjorde 1–0 till Kristianstad efter 4.07 på passning från Adrian Silver. 1–1 kom efter 15.48 när Mio Håkansson slog till efter pass från Simon Lindahl och Mikael Åkerblom.

Andra perioden blev mållös.

I tredje perioden var det Kristianstad som var vassast och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Noah Johansson och och ett mål var av Rasmus Olsson.

Lejonet har tre vinster och två förluster och 27–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lejonets nya tabellposition är fjärde plats medan Kristianstad är klara seriesegrare.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa motstånd för Lejonet är Lund. Lagen möts i sista omgången lördag 21 februari 13.40 i Lunds Ishall. Kristianstad tar sig an Lund hemma onsdag 18 februari 19.30.

Lejonet–Kristianstad 1–4 (1–1, 0–0, 0–3)

U20 Div 1 D syd vår herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 0–1 (4.07) Wille Strandberg (Adrian Silver), 1–1 (15.48) Mio Håkansson (Simon Lindahl, Mikael Åkerblom).

Tredje perioden: 1–2 (49.43) Rasmus Olsson, 1–3 (53.13) Noah Johansson, 1–4 (59.58) Noah Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejonet: 3-0-2

Kristianstad: 5-0-0

Nästa match:

Lejonet: Lund Giants HC, borta, 21 februari 13.40

Kristianstad: Lund Giants HC, hemma, 18 februari 19.30