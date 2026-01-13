Kristianstad vann på nytt – 5–0 mot Tyringe

Kristianstad segrade – 5–0 mot Tyringe

Kristianstads sjunde seger på de senaste sju matcherna

Svante Back avgjorde för Kristianstad

Tyringe och Kristianstad möttes på tisdagen i Tyrs Hov Sportcentra. Kristianstad hade sex vinster i rad i U20 Div 1 D syd vår herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–2, 0–2).

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 nästa för Kristianstad

Kristianstad tog ledningen efter 11.27 genom Svante Back assisterad av Lukas Haugland.

Efter 11.51 i andra perioden slog Noah Johansson till framspelad av Neo Sjöstedt och Wille Strandberg och gjorde 0–2. Wille Strandberg gjorde dessutom 0–3 efter 17.52 på pass av Noah Johansson.

6.10 in i tredje perioden nätade Kristianstads Sam Flügel på pass av Isac Johansson och Lukas Haugland och ökade ledningen. Lukas Haugland gjorde också 0–5 med assist av Svante Back och Isac Johansson efter 8.37.

Kristianstads Lukas Haugland stod för tre poäng, varav ett mål.

För Tyringe gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Kristianstad leder serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Kristianstads IK har tagit två segrar före den här matchen. Tyringe SoSS vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 17 januari. Då möter Tyringe Lejonet i Landskrona Ishall 17.00. Kristianstad tar sig an Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hemma 16.00.

Tyringe–Kristianstad 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

U20 Div 1 D syd vår herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (11.27) Svante Back (Lukas Haugland).

Andra perioden: 0–2 (31.51) Noah Johansson (Neo Sjöstedt, Wille Strandberg), 0–3 (37.52) Wille Strandberg (Noah Johansson).

Tredje perioden: 0–4 (46.10) Sam Flügel (Isac Johansson, Lukas Haugland), 0–5 (48.37) Lukas Haugland (Svante Back, Isac Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-1-2

Kristianstad: 5-0-0

Nästa match:

Tyringe: IF Lejonet, borta, 17 januari 17.00

Kristianstad: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 17 januari 16.00