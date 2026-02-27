Kristianstad vann – kvitterade serien mot Kalmar

Kristianstad vann med 8–1 mot Kalmar

Neo Sjöstedt matchvinnare för Kristianstad

William Johansson ende målskytt för Kalmar

Kristianstad vann hemma med 8–1 (2–0, 3–1, 3–0) mot Kalmar i playoff 1 till kval till U20 region syd herr. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Kristianstad–Kalmar – mål för mål

Svante Back gjorde 1–0 till Kristianstad efter bara 1.32 framspelad av Lukas Haugland. Laget gjorde 2–0 efter 12.53 genom Neo Sjöstedt assisterad av Julius Jakobsson.

Kristianstad stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–0 till 5–0.

Kalmar reducerade dock till 5–1 genom William Johansson efter 19.18 av perioden.

Kristianstad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Svante Back, Sam Flügel och Lukas Haugland.

Svante Back gjorde två mål för Kristianstad och spelade dessutom fram till ett mål, Noah Johansson hade tre assists, Carl Ahlstrand hade tre assists och Lukas Haugland stod för två mål och ett assist.

Lagen möts igen på lördag 16.00.

Kristianstad–Kalmar 8–1 (2–0, 3–1, 3–0)

Playoff 1 till kval till U20 region syd herr

Första perioden: 1–0 (1.32) Svante Back (Lukas Haugland), 2–0 (12.53) Neo Sjöstedt (Julius Jakobsson).

Andra perioden: 3–0 (20.42) Isac Johansson (Noah Johansson, Carl Ahlstrand), 4–0 (28.14) Sam Flügel (Noah Johansson, Rasmus Olsson), 5–0 (31.38) Lukas Haugland (Svante Back), 5–1 (39.18) William Johansson (Walter Nilsson).

Tredje perioden: 6–1 (44.00) Lukas Haugland (Carl Ahlstrand), 7–1 (50.13) Svante Back (Carl Ahlstrand), 8–1 (51.18) Sam Flügel (Noah Johansson, Isac Johansson).

Nästa match:

28 februari, 16.00, Kristianstad–Kalmar