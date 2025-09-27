Kristianstad utklassade Frosta Hockey/Åstorp IK U20 – vann med 15–2

Kristianstad vann med 15–2 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Kristianstads Edvinas Ivickas tremålsskytt

Wille Strandberg matchvinnare för Kristianstad

Kristianstad övertygade när laget vann på hemmaplan mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 division 1 E syd herr med hela 15–2 (5–1, 5–1, 5–0).

Det var första segern för Kristianstad, efter 3–5 mot Lejonet i premiären.

Kristianstad spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–1.

Kristianstad tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 6–1 efter 8.37 genom Albert Persson Kruse, och gick upp till 9–1 innan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 svarade.

I periodpausen hade Kristianstad ledningen med 10–2. Kristianstad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–2. Målen i sista perioden gjordes av Ebbe Magnusson Persson, Edvinas Ivickas, Wille Strandberg, Noah Johansson och Max Pärlemar-Svensson.

Ebbe Magnusson Persson gjorde två mål för Kristianstad och spelade dessutom fram till fyra mål, Edvinas Ivickas stod för tre mål och två assists, Rasmus Olsson hade fyra assists, Wille Strandberg gjorde två mål och två målgivande passningar och Noah Johansson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Kristianstad Trelleborg i Söderslättshallen 14.00. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 tar sig an Lund hemma 11.40.

U20 division 1 E syd herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (2.00) Noah Modig (Wilmer Persson), 1–1 (3.06) Didrik Lindelöw, 2–1 (3.52) Edvinas Ivickas, 3–1 (11.39) Wille Strandberg (Ebbe Magnusson Persson, Liam Svensson), 4–1 (12.33) Amadeus Sivius, 5–1 (19.31) Edvinas Ivickas (Ebbe Magnusson Persson, Rasmus Olsson).

Andra perioden: 6–1 (28.37) Albert Persson Kruse (Simon Karlsson), 7–1 (29.15) Albert Persson Kruse (Marlon Thelin, Simon Karlsson), 8–1 (34.08) Amadeus Sivius (Edvinas Ivickas), 9–1 (35.02) Noah Johansson (Ebbe Magnusson Persson), 9–2 (36.30) Fredrik Törnberg (Axel Beijar), 10–2 (37.33) Ebbe Magnusson Persson (Rasmus Olsson, Wille Strandberg).

Tredje perioden: 11–2 (47.25) Wille Strandberg (Rasmus Olsson, Ebbe Magnusson Persson), 12–2 (50.22) Noah Johansson (Sam Flügel), 13–2 (50.39) Edvinas Ivickas (Wille Strandberg, Sam Flügel), 14–2 (52.02) Max Pärlemar-Svensson (Noah Johansson), 15–2 (53.35) Ebbe Magnusson Persson (Rasmus Olsson, Edvinas Ivickas).

Nästa match:

Kristianstad: Trelleborgs IF, borta, 4 oktober

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Lund Giants HC, hemma, 4 oktober