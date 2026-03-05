Kristianstad tog hem segern mot KRIF Hockey J18 på bortaplan

Seger för Kristianstad med 6–4 mot KRIF Hockey J18

Max Gustafsson avgjorde för Kristianstad

Andra raka segern för Kristianstad

Kristianstad segrade borta i Soft Center Arena mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C vår. 4–6 (1–1, 1–3, 2–2) slutade matchen på torsdagen.

KRIF Hockey J18–Kristianstad – mål för mål

Max Gustafsson gjorde 1–0 till Kristianstad efter bara 3.09. Efter 13.44 kvitterade KRIF Hockey J18 när Alvin Mattsson hittade rätt framspelad av Theo Andersson och Sigge Harrysson.

Kristianstad stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 1.08.

KRIF Hockey J18 reducerade dock till 2–4 genom Alvin Mattsson efter 12.54 av perioden.

Alvin Mattsson såg till att KRIF Hockey J18 reducerade igen efter 1.24 i tredje perioden framspelad av Melvin Blom och Sigge Harrysson. Alvin Mattsson kvitterade för laget efter 2.02 in i tredje perioden efter förarbete av Sigge Harrysson. 10.25 in i tredje perioden slog Max Gustafsson till på nytt och gav laget ledningen. Efter 16.35 nätade Eliam Nord återigen framspelad av Albert Persson Kruse och ökade ledningen för Kristianstad. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

Eliam Nord gjorde två mål för Kristianstad och spelade fram till två mål. Alvin Mattsson gjorde fyra mål för KRIF Hockey J18 och Sigge Harrysson hade fyra assists.

Med en omgång kvar är KRIF Hockey J18 på sjunde plats i tabellen medan Kristianstad är på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Kristianstads IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. KRIF Hockey vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 8 mars möter KRIF Hockey J18 IF Lejonet U18 borta i Landskrona Ishall 16.00 medan Kristianstad spelar hemma mot Limhamn 11.00.

KRIF Hockey J18–Kristianstad 4–6 (1–1, 1–3, 2–2)

U18 division 1 syd C vår, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (3.09) Max Gustafsson, 1–1 (13.44) Alvin Mattsson (Theo Andersson, Sigge Harrysson).

Andra perioden: 1–2 (25.21) Eliam Nord (Isak Hofvander, Wille Strandberg), 1–3 (25.59) Liam Svensson (Eliam Nord, Isak Hofvander), 1–4 (26.29) Adrian Silver (Wille Strandberg, Eliam Nord), 2–4 (32.54) Alvin Mattsson (Malte Jonsson, Sigge Harrysson).

Tredje perioden: 3–4 (41.24) Alvin Mattsson (Melvin Blom, Sigge Harrysson), 4–4 (42.02) Alvin Mattsson (Sigge Harrysson), 4–5 (50.25) Max Gustafsson, 4–6 (56.35) Eliam Nord (Albert Persson Kruse).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J18: 0-0-5

Kristianstad: 2-0-3

Nästa match:

KRIF Hockey J18: IF Lejonet, borta, 8 mars 16.00

Kristianstad: Limhamn HK, hemma, 8 mars 11.00