Kristianstad säkrade segern mot Mölndal Hockey U20 i andra matchen

Segern borta i andra matchen med 5–1 (0–1, 4–0, 1–0) gör att Kristianstad har vunnit matchserien mot Mölndal Hockey U20 i playoff 2 till kval till U20 region syd herr. Kristianstad vann serien i två raka matcher.

Mölndal Hockey U20–Kristianstad – mål för mål

Benjamin Eriksson gav Mölndal Hockey U20 ledningen efter tio minuter framspelad av Hugo Berg.

Kristianstad gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–4.

7.35 in i tredje perioden satte Ebbe Magnusson Persson pucken framspelad av Isak Hofvander och Liam Svensson och ökade ledningen.

Mölndal Hockey U20–Kristianstad 1–5 (1–0, 0–4, 0–1)

Playoff 2 till kval till U20 region syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (10.25) Benjamin Eriksson (Hugo Berg).

Andra perioden: 1–1 (22.29) Max Pärlemar-Svensson (Noah Johansson, Rasmus Olsson), 1–2 (26.01) Noah Johansson (Sam Flügel, Carl Ahlstrand), 1–3 (29.45) Julius Jakobsson (Wille Strandberg, Liam Svensson), 1–4 (36.37) Kasper Eriksen (Eliam Nord, Svante Back).

Tredje perioden: 1–5 (47.35) Ebbe Magnusson Persson (Isak Hofvander, Liam Svensson).