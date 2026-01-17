Kristianstad har åtta raka segrar – vann mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 med 23–0

Kristianstad är i riktigt bra form just nu. På lördagen kom seger nummer åtta i rad, efter 23–0 (6–0, 9–0, 8–0) hemma mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20. Det innebär också att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 har åtta raka förluster i U20 Div 1 D syd vår herr.

Det var Kristianstads fjärde raka seger mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20.

Sam Flügel var den stora snackisen, som stod för hela sex mål för Kristianstad.

Edvinas Ivickas bakom Kristianstads seger

Kristianstad spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Kristianstad som var starkast och gick från 6–0 till 15–0 tack vare åtta raka mål (! ), två mål av Sam Flügel, ett mål av Ebbe Magnusson Persson, ett mål av Adrian Silver, ett mål av Svante Back, ett mål av Rasmus Olsson, ett mål av Max Pärlemar-Svensson, ett mål av Karl Hellsten och ett mål av Neo Sjöstedt.

Kristianstad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 23–0. Målen i sista perioden gjordes av Sam Flügel, som gjorde två mål, Ebbe Magnusson Persson, Simon Karlsson, Noah Modig, Svante Back, Noah Johansson och Max Pärlemar-Svensson.

Det här betyder att Kristianstad är kvar i serieledning och Frosta Hockey/Åstorp IK U20 stannar sist, på sjätte plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Kristianstad och Frosta Hockey/Åstorp IK U20 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kristianstads IK vunnit.

I nästa match möter Kristianstad Lund borta på tisdag 20 januari 19.20. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 möter Lejonet onsdag 21 januari 19.05 hemma.

Kristianstad–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 23–0 (6–0, 9–0, 8–0)

U20 Div 1 D syd vår herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (0.40) Edvinas Ivickas (Neo Sjöstedt), 2–0 (4.23) Neo Sjöstedt (Edvinas Ivickas, Karl Hellsten), 3–0 (5.38) Sam Flügel (Noah Johansson, Svante Back), 4–0 (15.05) Max Pärlemar-Svensson (Edvinas Ivickas, Neo Sjöstedt), 5–0 (17.56) Noah Johansson (Svante Back, Max Pärlemar-Svensson), 6–0 (18.06) Sam Flügel (Noah Johansson, Karl Hellsten).

Andra perioden: 7–0 (23.34) Max Pärlemar-Svensson (Neo Sjöstedt), 8–0 (26.42) Ebbe Magnusson Persson (Sam Flügel, Neo Sjöstedt), 9–0 (26.58) Sam Flügel (Noah Johansson, Svante Back), 10–0 (29.23) Svante Back, 11–0 (34.07) Neo Sjöstedt (Edvinas Ivickas, Adrian Silver), 12–0 (36.34) Rasmus Olsson (Svante Back, Noah Johansson), 13–0 (37.36) Karl Hellsten (Neo Sjöstedt, Max Pärlemar-Svensson), 14–0 (39.06) Sam Flügel (Rasmus Olsson), 15–0 (39.50) Adrian Silver (Neo Sjöstedt, Sam Flügel).

Tredje perioden: 16–0 (41.19) Max Pärlemar-Svensson (Edvinas Ivickas), 17–0 (42.38) Ebbe Magnusson Persson (Scott Hogland), 18–0 (44.31) Sam Flügel (Rasmus Olsson, Noah Johansson), 19–0 (47.11) Noah Modig (Noah Johansson), 20–0 (49.01) Noah Johansson (Svante Back, Rasmus Olsson), 21–0 (50.38) Sam Flügel (Svante Back, Rasmus Olsson), 22–0 (53.06) Simon Karlsson (Ebbe Magnusson Persson, Amadeus Sivius), 23–0 (59.10) Svante Back (Noah Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 5-0-0

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Nästa match:

Kristianstad: Lund Giants HC, borta, 20 januari 19.20

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: IF Lejonet, hemma, 21 januari 19.05