Kristianstad förlänger segersviten mot Trelleborg

Kristianstad segrade – 5–3 mot Trelleborg

Kristianstads tionde seger på de senaste tio matcherna

Kristianstads Svante Back tremålsskytt

Kristianstad fortsätter att vinna mot Trelleborg i U20 Div 1 D syd vår herr. På lördagen segrade Kristianstad på nytt – den här gången med 5–3 (2–1, 1–1, 2–1) hemma i Kristianstads Ishall. Det var Kristianstads femte raka seger mot Trelleborg.

I och med detta har Kristianstad hela tio raka segrar i U20 Div 1 D syd vår herr.

Svante Back med tre mål för Kristianstad

Kristianstad startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Noah Modig och Svante Back innan Trelleborg svarade och gjorde 2–1 genom Milton Schönström.

Efter 1.28 i andra perioden slog Svante Back till återigen framspelad av Rasmus Olsson och gjorde 3–1. Trelleborgs Max Mogvall gjorde 3–2 efter 18.52.

Kristianstad gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–2 till 5–2, målen av Svante Back och Neo Sjöstedt och punkterade matchen.

Neo Wilör Flisborn reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Trelleborg. Kristianstad tog därmed en stabil seger.

Kristianstads Svante Back gjorde tre mål.

I tabellen innebär det här att Trelleborg nu ligger på femte plats i tabellen. Kristianstad leder serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kristianstads IK vunnit.

Kristianstad tar sig an Lejonet i nästa match borta lördag 31 januari 14.00. Trelleborg möter samma dag 11.10 Frosta Hockey/Åstorp IK U20 borta.

Kristianstad–Trelleborg 5–3 (2–1, 1–1, 2–1)

U20 Div 1 D syd vår herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (4.19) Noah Modig (Ludvig Helm Kurz, Wiktor Bladh), 2–0 (8.30) Svante Back (Carl Ahlstrand, Noah Johansson), 2–1 (13.06) Milton Schönström.

Andra perioden: 3–1 (21.28) Svante Back (Rasmus Olsson), 3–2 (38.52) Max Mogvall.

Tredje perioden: 4–2 (42.39) Svante Back (Noah Johansson), 5–2 (44.33) Neo Sjöstedt (Carl Ahlstrand), 5–3 (46.14) Neo Wilör Flisborn (Alexander Rosén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 5-0-0

Trelleborg: 1-0-4

Nästa match:

Kristianstad: IF Lejonet, borta, 31 januari 14.00

Trelleborg: Frosta Hockey/Åstorp IK, borta, 31 januari 11.10