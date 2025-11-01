KRIF Hockey J20 vann toppmötet mot Lejonet med 4–2

KRIF Hockey J20-seger med 4–2 mot Lejonet

KRIF Hockey J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Anton Svensson tremålsskytt för KRIF Hockey J20

KRIF Hockey J20 tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Lejonet i U20 division 1 E syd herr på lördagen med 4–2 (1–1, 0–1, 3–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Tre mål gjorde Anton Svensson. Emil Petersen gjorde också ett mål för KRIF Hockey J20, målen för Lejonet gjordes av Felix Ahlberg Hansson och Viggo Magnusson.

Det här innebär att KRIF Hockey J20 nu har sex segrar i följd i U20 division 1 E syd herr.

Anton Svensson gjorde tre mål för KRIF Hockey J20

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, KRIF Hockey J20 i serieledning och Lejonet på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har KRIF Hockey vunnit.

Tisdag 4 november spelar KRIF Hockey J20 hemma mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 19.30 och Lejonet mot Mörrums GoIS U20 hemma 19.00 i Landskrona Ishall.