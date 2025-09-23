KRIF Hockey J20 vann mot Tyringe

KRIF Hockey J20 vann med 6–3 mot Tyringe

Adam Larsson matchvinnare för KRIF Hockey J20

Andra raka segern för KRIF Hockey J20

KRIF Hockey J20 vann mötet med Tyringe borta med 6–3 (1–0, 2–2, 3–1) på tisdagen i U20 division 1 E syd herr.

KRIF Hockey J20 tog därmed andra raka segern, efter 8–3 mot Trelleborg i premiären.

Tyringe–KRIF Hockey J20 – mål för mål

KRIF Hockey J20 tog ledningen efter 11.40, genom Ludvig Löwenadler på pass av Emil Olsson och Olle Svensson. KRIF Hockey J20 inledde andra perioden med att göra 0–2 genom Anton Svensson, innan Tyringe svarade, och gick ikapp. Kvitteringen stod Jonatan Antonsson för framspelad av Oscar Thurn efter 8.24.

I slutminuterna var det dock KRIF Hockey J20 som tog greppet. Adam Larsson gjorde 2–3 efter 10.07, på pass av Melker Petersson och Olle Johansson. KRIF Hockey J20 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.12 genom Adam Larsson, och gick upp till 2–5 innan Tyringe svarade.

Segern skrevs till slut till 3–6 för KRIF Hockey J20.

Lagen möts på nytt i Soft Center Arena den 28 oktober.

Lördag 27 september spelar Tyringe hemma mot Trelleborg 15.00 och KRIF Hockey J20 mot Lejonet hemma 12.30 i Soft Center Arena.

Tyringe–KRIF Hockey J20 3–6 (0–1, 2–2, 1–3)

U20 division 1 E syd herr, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (11.40) Ludvig Löwenadler (Emil Olsson, Olle Svensson).

Andra perioden: 0–2 (20.54) Anton Svensson (Olle Svensson), 1–2 (23.31) Sam Jakobsson (Alvin Karlsson), 2–2 (28.24) Jonatan Antonsson (Oscar Thurn), 2–3 (30.07) Adam Larsson (Melker Petersson, Olle Johansson).

Tredje perioden: 2–4 (41.12) Adam Larsson (Olle Johansson, Melvin Wetter), 2–5 (45.08) Emil Petersen (Malte Jonsson, Liam Sandén), 3–5 (52.34) Jonatan Antonsson (Albin Kleborg, Erik Fridvall), 3–6 (54.09) Anton Svensson (Emil Olsson, Måns Lindgren).

Nästa match:

Tyringe: Trelleborgs IF, hemma, 27 september

KRIF Hockey J20: IF Lejonet, hemma, 27 september