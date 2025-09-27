KRIF Hockey J20 vann – efter hattrick av Anton Svensson

KRIF Hockey J20-seger med 4–2 mot Lejonet

KRIF Hockey J20:s Anton Svensson tremålsskytt

Tredje raka segern för KRIF Hockey J20

Anton Svensson gjorde tre mål när KRIF Hockey J20 segrade hemma mot Lejonet i U20 division 1 E syd herr. Till slut blev det 4–2 (1–1, 0–1, 3–0).

Anton Svensson med tre mål för KRIF Hockey J20

Första perioden var jämn. Lejonet inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Felix Ahlberg Hansson efter 3.11, men KRIF Hockey J20 kvitterade genom Emil Petersen bara 46 sekunder senare. Efter 7.43 i andra perioden nätade Viggo Magnusson, på pass av Moltas Olsson och gav Lejonet ledningen. KRIF Hockey J20 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 i tredje perioden. Det sista målet kom med 38 sekunder kvar av matchen.

KRIF Hockey J20:s Anton Svensson stod för tre mål och ett assist.

KRIF Hockey J20 tog hem lagens senaste möte med 3–2 i Landskrona Ishall.

Lördag 4 oktober spelar KRIF Hockey J20 borta mot Mörrums GoIS U20 13.00 och Lejonet mot Tyringe hemma 14.50 i Landskrona Ishall.

KRIF Hockey J20–Lejonet 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)

U20 division 1 E syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (3.11) Felix Ahlberg Hansson, 1–1 (3.57) Emil Petersen (Anton Svensson).

Andra perioden: 1–2 (27.43) Viggo Magnusson (Moltas Olsson).

Tredje perioden: 2–2 (40.44) Anton Svensson (Olle Svensson), 3–2 (48.15) Anton Svensson, 4–2 (59.22) Anton Svensson (Noah Melkersson).

Nästa match:

KRIF Hockey J20: Mörrums GoIS IK, borta, 4 oktober

Lejonet: Tyringe SoSS, hemma, 4 oktober