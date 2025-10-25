KRIF Hockey J20 utklassade Trelleborg – vann med 9–0

KRIF Hockey J20 vann med 9–0 mot Trelleborg

KRIF Hockey J20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Theo Löfström gjorde två mål för KRIF Hockey J20

KRIF Hockey J20 övertygade när laget vann på bortaplan mot Trelleborg i U20 division 1 E syd herr med hela 9–0 (2–0, 3–0, 4–0).

Segern var KRIF Hockey J20:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Melker Petersson gjorde matchvinnande målet

KRIF Hockey J20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt tre minuter. Även i andra perioden var KRIF Hockey J20 starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Malte Jonsson, Olle Svensson och Liam Mattsson. KRIF Hockey J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Theo Löfström, som gjorde två mål, Melvin Wetter och Emil Petersen.

KRIF Hockey J20:s Anton Svensson stod för fem poäng, varav ett mål, Olle Svensson gjorde ett mål och spelade fram till tre mål och Theo Löfström gjorde två mål och två assist.

Säsongens första möte lagen emellan vann KRIF Hockey med 8–3.

I nästa match möter Trelleborg Frosta Hockey/Åstorp IK U20 borta och KRIF Hockey J20 möter Tyringe hemma. Båda matcherna spelas tisdag 28 oktober 19.00.

Trelleborg–KRIF Hockey J20 0–9 (0–2, 0–3, 0–4)

U20 division 1 E syd herr, Söderslättshallen

Första perioden: 0–1 (10.44) Melker Petersson (Anton Svensson), 0–2 (13.24) Anton Svensson (Olle Svensson).

Andra perioden: 0–3 (23.01) Malte Jonsson (Alvin Mattsson, Melker Petersson), 0–4 (28.15) Olle Svensson (Anton Svensson, Theo Löfström), 0–5 (35.48) Liam Mattsson (Ludvig Huselius).

Tredje perioden: 0–6 (40.23) Melvin Wetter (Anton Svensson, Theo Löfström), 0–7 (45.42) Theo Löfström (Olle Svensson), 0–8 (49.01) Theo Löfström (Olle Svensson, Anton Svensson), 0–9 (50.18) Emil Petersen (Ludvig Huselius, Amandus Alm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trelleborg: 0-0-5

KRIF Hockey J20: 4-0-1

Nästa match:

Trelleborg: Frosta Hockey/Åstorp IK, borta, 28 oktober

KRIF Hockey J20: Tyringe SoSS, hemma, 28 oktober