KRIF Hockey J20 utklassade Kållered – seger med 13–4

KRIF Hockey J20-seger med 13–4 mot Kållered

Malte Jonsson med tre mål för KRIF Hockey J20

Emil Olsson matchvinnare för KRIF Hockey J20

KRIF Hockey J20 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Kållered i U20 juniorettan syd herr med hela 13–4 (4–4, 4–0, 5–0).

KRIF Hockey J20:s Malte Jonsson tremålsskytt

Första perioden slutade 4–4.

I andra perioden var det KRIF Hockey J20 som spelade bäst och gick från 4–4 till 8–4 genom mål av Emil Olsson, Sigge Harrysson, Malte Jonsson och Theo Elmkvist.

KRIF Hockey J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–4. Målen i sista perioden gjordes av Malte Jonsson, som gjorde två mål, Melker Petersson, Oliver Roos och Liam Mattsson.

Axel Jakobsson gjorde ett mål för KRIF Hockey J20 och spelade dessutom fram till tre mål, Malte Jonsson gjorde tre mål, Olle Johansson stod för ett mål och två assists, Anton Ottinger hade tre assists, Alfred Hagström hade tre assists och Milton Andersén hade tre assists.

Den 21 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Kållereds Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter KRIF Hockey J20 Vita Hästen J20 i Soft Center Arena 14.00. Kållered tar sig an Mariestad hemma 15.30.

KRIF Hockey J20–Kållered 13–4 (4–4, 4–0, 5–0)

U20 juniorettan syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (0.50) Liam Nilsson (Oskar Lundh), 0–2 (2.46) Elias Kuhlin (Nazarii Komisar, Oskar Lundh), 1–2 (3.10) Axel Jakobsson (Ludvig Löwenadler), 1–3 (5.53) Elias Kuhlin (Gustav Bräutigam, Axel Sjölander), 2–3 (9.31) Olle Johansson (Axel Jakobsson, Anton Ottinger), 3–3 (12.02) Liam Mattsson, 4–3 (13.49) Amandus Alm (Emil Olsson, Milton Andersén), 4–4 (19.52) Liam Nilsson (Felix Claesson, Charlie Blomqvist).

Andra perioden: 5–4 (22.23) Emil Olsson (Anton Ottinger, Milton Andersén), 6–4 (25.34) Sigge Harrysson (Axel Jakobsson, Ludvig Huselius), 7–4 (29.05) Malte Jonsson (Olle Johansson, Alfred Hagström), 8–4 (30.52) Theo Elmkvist (Måns Lindgren).

Tredje perioden: 9–4 (41.58) Malte Jonsson (Axel Jakobsson, Olle Johansson), 10–4 (42.07) Oliver Roos, 11–4 (46.07) Malte Jonsson (Alfred Hagström, Ludvig Löwenadler), 12–4 (48.52) Melker Petersson (Anton Ottinger), 13–4 (52.22) Liam Mattsson (Alfred Hagström, Milton Andersén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 2-1-2

Kållered: 0-0-5

Nästa match:

KRIF Hockey J20: HC Vita Hästen, hemma, 24 januari 14.00

Kållered: Mariestads BoIS HC, hemma, 24 januari 15.30