KRIF Hockey J20 ny serieledare efter 6–3 mot Lejonet

KRIF Hockey J20 vann med 6–3 mot Lejonet

KRIF Hockey J20:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Emil Petersen tvåmålsskytt för KRIF Hockey J20

Det blev 6–3 (4–2, 0–1, 2–0) borta för KRIF Hockey J20 mot Lejonet i fredagens match. Därmed är laget serieledare i U20 division 1 E syd herr, tre poäng före Mörrum, efter tio spelade matcher. Lejonet ligger på tredje plats i tabellen.

I och med detta har KRIF Hockey J20 hela fem raka segrar i U20 division 1 E syd herr.

Liam Mattsson blev matchvinnare

KRIF Hockey J20 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.52 genom Olle Johansson och gick upp till 0–3. Lejonet kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade KRIF Hockey J20 dock ryckt åt sig ledningen med 2–4. Efter 4.59 i andra perioden slog Melker Lavin till framspelad av Filip Andersson och Liam Wetterlöv och reducerade åt Lejonet. I tredje perioden gjorde KRIF Hockey J20 3–5 efter 3.09 genom Anton Svensson framspelad av Olle Svensson. Och med bara 2.5 kvar satte Emil Petersen avgörande 3–6.

Säsongens första möte lagen emellan vann KRIF Hockey med 4–2.

I nästa match möts lagen igen i Soft Center Arena, lördag 1 november 14.00.

Lejonet–KRIF Hockey J20 3–6 (2–4, 1–0, 0–2)

U20 division 1 E syd herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 0–1 (4.52) Olle Johansson (Amandus Alm, Malte Jonsson), 0–2 (12.01) Melker Petersson (Kim Strandberg), 0–3 (13.26) Emil Petersen (Malte Jonsson), 1–3 (15.31) Mio Håkansson (Valter Vesa), 2–3 (19.18) Mikael Åkerblom (Liam Wetterlöv), 2–4 (19.36) Liam Mattsson (Olle Svensson, Anton Svensson).

Andra perioden: 3–4 (24.59) Melker Lavin (Filip Andersson, Liam Wetterlöv).

Tredje perioden: 3–5 (43.09) Anton Svensson (Olle Svensson), 3–6 (57.55) Emil Petersen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lejonet: 3-0-2

KRIF Hockey J20: 5-0-0

Nästa match:

Lejonet: KRIF Hockey, borta, 1 november

KRIF Hockey J20: IF Lejonet, hemma, 1 november