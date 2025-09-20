KRIF Hockey J20 gjorde tre mål i tredje perioden – vann stort mot Trelleborg

KRIF Hockey J20 vann med 8–3 mot Trelleborg

Olle Svensson med två mål för KRIF Hockey J20

Måns Lindgren matchvinnare för KRIF Hockey J20

Bortalaget Trelleborg var fortfarande med i matchen mot KRIF Hockey J20 inför tredje perioden. Men där fick KRIF Hockey J20 rejäl utdelning. Till slut blev det hela 8–3 (3–1, 2–2, 3–0) i matchen i U20 division 1 E syd herr.

KRIF Hockey J20 var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

KRIF Hockey J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–3. Målen i sista perioden gjordes av Olle Svensson, Anton Svensson och Liam Mattsson.

Emil Olsson gjorde ett mål för KRIF Hockey J20 och spelade dessutom fram till tre mål och Olle Svensson stod för två mål och två assists.

Trelleborg tog hem lagens senaste möte med 5–0 i Söderslättshallen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 oktober i Söderslättshallen.

Nästa motstånd för KRIF Hockey J20 är Tyringe. Trelleborg tar sig an Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hemma. Båda matcherna spelas tisdag 23 september 19.00.

KRIF Hockey J20–Trelleborg 8–3 (3–1, 2–2, 3–0)

U20 division 1 E syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (6.37) Theo Elmkvist (Emil Olsson, Alvin Mattsson), 1–1 (11.24) Joel Gerdtsson (Julius Jakobsson, Ville Bergström), 2–1 (16.29) Liam Sandén, 3–1 (19.08) Olle Svensson (Liam Sandén).

Andra perioden: 3–2 (20.19) Theo Skarin (Ossian Strömstedt, Hampus Andersson), 4–2 (26.27) Måns Lindgren (Emil Olsson, Olle Svensson), 4–3 (28.55) Elias Smith (Hampus Andersson, Isac Westerlund), 5–3 (30.14) Emil Olsson.

Tredje perioden: 6–3 (44.21) Anton Svensson, 7–3 (48.11) Liam Mattsson (Ludvig Löwenadler, Olle Svensson), 8–3 (52.25) Olle Svensson (Emil Olsson).

Nästa match:

KRIF Hockey J20: Tyringe SoSS, borta, 23 september

Trelleborg: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 23 september