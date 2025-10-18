KRIF Hockey J20 avgjorde tät match mot Kristianstad i tredje perioden

KRIF Hockey J20 vann med 2–1 mot Kristianstad

KRIF Hockey J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Emil Olsson matchvinnare för KRIF Hockey J20

Matchen mellan hemmalaget Kristianstad och gästande KRIF Hockey J20 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde KRIF Hockey J20 och vann matchen i U20 division 1 E syd herr med 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Segern var KRIF Hockey J20:s femte på de senaste sex matcherna.

Kristianstad–KRIF Hockey J20 – mål för mål

Kristianstad började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.09 slog Neo Sjöstedt till assisterad av Amadeus Sivius och Scott Hogland. Efter 8.44 i andra perioden slog Anton Svensson till framspelad av Olle Svensson och Emil Olsson och kvitterade för KRIF Hockey J20. Emil Olsson gav laget ledningen efter 2.34 in i tredje perioden på pass av Olle Svensson. Därmed hade KRIF Hockey J20 vänt matchen.

Den 22 november tar lagen sig an varandra igen, då i Soft Center Arena.

Lördag 25 oktober 16.40 spelar Kristianstad borta mot Lejonet. KRIF Hockey J20 möter Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hemma i Soft Center Arena tisdag 21 oktober 19.30.

Kristianstad–KRIF Hockey J20 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

U20 division 1 E syd herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (1.09) Neo Sjöstedt (Amadeus Sivius, Scott Hogland).

Andra perioden: 1–1 (28.44) Anton Svensson (Olle Svensson, Emil Olsson).

Tredje perioden: 1–2 (42.34) Emil Olsson (Olle Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 2-0-3

KRIF Hockey J20: 4-0-1

Nästa match:

Kristianstad: IF Lejonet, borta, 25 oktober

KRIF Hockey J20: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 21 oktober