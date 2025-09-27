Kovland utklassade Tegs SK J18 på hemmaplan

Kovland-seger med 9–2 mot Tegs SK J18

Alve Meijer avgjorde för Kovland

Tredje raka segern för Kovland

Kovland dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Tegs SK J18 i U18 division 1 norra B herr med hela 9–2 (2–0, 4–2, 3–0).

Ånge nästa för Kovland

Kovland dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Kovland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Edvin Wallin, Albin Lindblom och Elton Nyström.

Kovlands Emil Johansson stod för ett mål och tre assists, Albin Lindblom gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Benjamin Thun Hansson gjorde ett mål och två målgivande passningar, Alve Meijer gjorde ett mål och två målgivande passningar och Axel Sellgren Granzell gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Tegs SK J18 har startat svagt och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Kovland har nio poäng.

Lagen möts på nytt i Visionite Arena den 5 oktober.

Kovland tar sig an Ånge i nästa match hemma onsdag 1 oktober 19.30. Tegs SK J18 möter AIK-Hockey Härnösand J18 borta söndag 28 september 12.00.

Kovland–Tegs SK J18 9–2 (2–0, 4–2, 3–0)

U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (13.38) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson), 2–0 (16.19) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, William Larsson).

Andra perioden: 3–0 (25.58) Alve Meijer (Albin Lindblom, Edvin Wallin), 3–1 (28.20) Herman Holmqvist (Algot Hägglund), 4–1 (28.50) Axel Sellgren Granzell (Alve Meijer, Albin Lindblom), 5–1 (30.41) Albin Lindblom (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 6–1 (30.49) Axel Sellgren Granzell, 6–2 (31.17) Alex Holmström (Axel Norberg, Neo Lönnebrink).

Tredje perioden: 7–2 (42.45) Albin Lindblom (Axel Sellgren Granzell, Alve Meijer), 8–2 (52.01) Elton Nyström (Isak Sandqvist, Emil Johansson), 9–2 (52.37) Edvin Wallin (Adrian Berglund).

Nästa match:

Kovland: Ånge IK, hemma, 1 oktober

Tegs SK J18: AIK-Hockey Härnösand, borta, 28 september