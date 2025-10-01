Kovland utklassade Ånge på hemmaplan

Seger för Kovland med 8–0 mot Ånge

Axel Sellgren Granzell tremålsskytt för Kovland

Fjärde raka segern för Kovland

Kovland dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Ånge i U18 division 1 norra B herr med hela 8–0 (3–0, 3–0, 2–0).

Därmed har Kovland vunnit fyra matcher i rad i U18 division 1 norra B herr.

Axel Sellgren Granzell gjorde tre mål för Kovland

Kovland stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Även i andra perioden var Kovland starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom två mål av Axel Sellgren Granzell och ett mål av Isak Sandqvist. Kovland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Lundström, som gjorde två mål.

Axel Sellgren Granzell gjorde tre mål för Kovland och spelade dessutom fram till ett mål.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Kovland med 2–1.

Lagen möts igen 14 december i Kastbergshallen.

Nästa motstånd för Kovland är Tegs SK J18. Lagen möts söndag 5 oktober 12.15 i Visionite Arena. Ånge tar sig an Njurunda hemma torsdag 16 oktober 19.30.

Kovland–Ånge 8–0 (3–0, 3–0, 2–0)

U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (2.46) Axel Sellgren Granzell (Albin Lindblom), 2–0 (13.05) Elton Nyström (William Larsson, Benjamin Thun Hansson), 3–0 (19.30) Benjamin Thun Hansson (William Larsson, Emil Johansson).

Andra perioden: 4–0 (27.02) Isak Sandqvist (Elwin Wagenius), 5–0 (33.44) Axel Sellgren Granzell (Emil Johansson), 6–0 (38.00) Axel Sellgren Granzell.

Tredje perioden: 7–0 (44.05) Gustav Lundström (Elwin Wagenius), 8–0 (46.08) Gustav Lundström (Axel Sellgren Granzell).

Nästa match:

Kovland: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 5 oktober

Ånge: Njurunda SK, hemma, 16 oktober