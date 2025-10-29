Kovland U18 utklassade Njurunda U18 på hemmaplan

Seger för Kovland U18 med 9–2 mot Njurunda U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Benjamin Thun Hansson gjorde tre mål för Kovland U18

Kovland U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Njurunda U18 i U18 division 1 norra B herr med hela 9–2 (4–0, 3–1, 2–1).

Därmed har Kovland U18 vunnit sex matcher i rad på hemmaplan.

Benjamin Thun Hansson med tre mål för Kovland U18

Kovland U18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 7–1.

11.56 in i tredje perioden slog Anton Östblom till och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Njurunda U18.

15.23 in i perioden nätade Kovland U18:s Adrian Berglund framspelad av Edvin Wallin och ökade ledningen.

Benjamin Thun Hansson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 9–2-mål med 24 sekunder kvar att spela framspelad av Emil Johansson och Elliott Melander. 9–2-målet blev matchens sista.

Benjamin Thun Hansson gjorde tre mål för Kovland U18 och tre målgivande passningar, Emil Johansson stod för ett mål och tre assists, William Larsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Elton Nyström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Kovland U18 har fyra segrar och en förlust och 49–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Njurunda U18 har en vinst och fyra förluster och 12–37 i målskillnad.

Njurunda U18:s nya tabellposition är sjunde plats medan Kovland U18 leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kovlands IshF med 6–0.

Nästa motstånd för Kovland U18 är Nälden/Östersund U18. Lagen möts söndag 9 november 11.30 i FD Maskin Arena. Njurunda U18 tar sig an AIK-Hockey Härnösand U18 hemma måndag 10 november 19.30.

Kovland U18–Njurunda U18 9–2 (4–0, 3–1, 2–1)

U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (6.38) William Larsson (Benjamin Thun Hansson), 2–0 (10.02) Elton Nyström (Benjamin Thun Hansson, Adrian Berglund), 3–0 (14.18) Benjamin Thun Hansson (William Larsson, Emil Johansson), 4–0 (17.02) Albin Högberg (Axel Sellgren Granzell, Albin Lindblom).

Andra perioden: 5–0 (25.12) Benjamin Thun Hansson (Elton Nyström, Emil Johansson), 5–1 (28.32) Theo Olofsson (Elliot Englund), 6–1 (28.45) Emil Johansson (William Larsson, Benjamin Thun Hansson), 7–1 (31.11) Axel Sellgren Granzell (Elton Nyström, Jordan Nordstrand).

Tredje perioden: 7–2 (51.56) Anton Östblom, 8–2 (55.23) Adrian Berglund (Edvin Wallin), 9–2 (59.36) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Elliott Melander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 4-0-1

Njurunda U18: 1-0-4

Nästa match:

Kovland U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 9 november

Njurunda U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 10 november