Ny seger för Kovland U18 mot favoritmotståndet

Kovland U18 vann med 7–2 mot Tegs SK U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Benjamin Thun Hansson gjorde två mål för Kovland U18

Åtta raka segrar hade Kovland U18 mot just Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Kovland U18 på nytt – den här gången med hela 7–2 (4–1, 2–0, 1–1) hemma i FD Maskin Arena.

Gustav Lundström matchvinnare för Kovland U18

Kovland U18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.08 genom Isak Sandqvist och gick upp till 2–0. Tegs SK U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kovland U18 dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Efter 6.59 i andra perioden nätade Benjamin Thun Hansson på pass av Emil Johansson och Elwin Wagenius och gjorde 5–1. William Larsson gjorde dessutom 6–1 efter 11.32 framspelad av Gustav Lundström och Elton Nyström.

12.54 in i tredje perioden nätade Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson på nytt framspelad av Elwin Wagenius och Edvin Wallin och ökade ledningen. 14.45 in i perioden satte Alex Holmström pucken på pass av Noah Dohi och reducerade. Men mer än så orkade Tegs SK U18 inte med.

Kovland U18:s Emil Johansson hade tre assists.

Med en omgång kvar är Kovland U18 på andra plats i tabellen medan Tegs SK U18 är på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Kovland U18 och Tegs SK U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kovlands IshF vunnit.

Söndag 8 mars spelar Kovland U18 hemma mot Vännäs HC U18 11.30 och Tegs SK U18 mot Njurunda U18 borta 10.00 i Modin & Zetterberg Hallen.

Kovland U18–Tegs SK U18 7–2 (4–1, 2–0, 1–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (4.08) Isak Sandqvist (Emil Johansson), 2–0 (11.11) Albin Lindblom (Elliott Melander, Axel Sellgren Granzell), 2–1 (12.23) Hampus Sjöström (Herman Holmqvist), 3–1 (14.12) Gustav Lundström (Emil Johansson, Elton Nyström), 4–1 (15.06) William Thellbro (Albin Lindblom, Axel Sellgren Granzell).

Andra perioden: 5–1 (26.59) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Elwin Wagenius), 6–1 (31.32) William Larsson (Gustav Lundström, Elton Nyström).

Tredje perioden: 7–1 (52.54) Benjamin Thun Hansson (Elwin Wagenius, Edvin Wallin), 7–2 (54.45) Alex Holmström (Noah Dohi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 4-0-1

Tegs SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Kovland U18: Vännäs Div 1, hemma, 8 mars 11.30

Tegs SK U18: Njurunda SK, borta, 8 mars 10.00