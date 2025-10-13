Kovland U18 fortsätter vinna – 6–1 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Seger för Kovland U18 med 6–1 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Kovland U18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Emil Johansson matchvinnare för Kovland U18

AIK-Hockey Härnösand U18 och Kovland U18 möttes på måndagen i Högslättens Ishall. Kovland U18 hade sex vinster i rad i U18 division 1 norra B herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 1–6 (0–3, 1–1, 0–2).

– Ingen bländande insats. Första perioden är bra, men sedan går vi ned oss lite. Skönt att ta tre nya poäng trots att det inte är en topprestation, kommenterade Kovland U18:s tränare Olle Larsson.

AIK-Hockey Härnösand U18–Kovland U18 – mål för mål

Kovland U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Kovland U18 ökade ledningen till 0–4 genom Isak Sandqvist efter 5.58 i andra perioden.

AIK-Hockey Härnösand U18 reducerade dock till 1–4 genom Alexander Hellström efter 19.04 av perioden. Kovland U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Benjamin Thun Hansson och Elwin Wagenius.

Benjamin Thun Hansson och Emil Johansson gjorde ett mål och två assist var för Kovland U18.

AIK-Hockey Härnösand U18 stannar därmed på nionde plats och Kovland U18 toppar fortfarande tabellen.

Den 21 november tar lagen sig an varandra igen, då i FD Maskin Arena.

Torsdag 16 oktober möter AIK-Hockey Härnösand U18 ÖSK/Ö-vik U18 borta 19.45 och Kovland U18 möter Svedjeholmen/KB65 U18 hemma 19.30.

AIK-Hockey Härnösand U18–Kovland U18 1–6 (0–3, 1–1, 0–2)

U18 division 1 norra B herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 0–1 (1.19) Albin Lindblom (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson), 0–2 (6.54) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Albin Lindblom), 0–3 (16.52) Edvin Wallin (Albin Högberg, Alve Meijer).

Andra perioden: 0–4 (25.58) Isak Sandqvist (William Larsson, Gustav Lundström), 1–4 (39.04) Alexander Hellström (Filip Ahnlund).

Tredje perioden: 1–5 (41.08) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Elton Nyström), 1–6 (41.56) Elwin Wagenius (William Larsson, Isak Sandqvist).

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 16 oktober

Kovland U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 16 oktober