Kovland U18 fortsätter segersviten mot Vännäs HC U18

Kovland U18-seger med 9–1 mot Vännäs HC U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Gustav Lundström avgjorde för Kovland U18

Tre raka segrar hade Kovland U18 mot just Vännäs HC U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade Kovland U18 på nytt – den här gången med hela 9–1 (4–0, 3–1, 2–0) hemma i FD Maskin Arena.

Kovland U18–Vännäs HC U18 – mål för mål

Kovland U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 8.00 i mitten av perioden.

Vännäs HC U18 reducerade dock till 4–1 genom Markus Erlandsson efter 6.02 av perioden.

Kovland U18 gjorde sen tre mål i rad andra perioden och gick från 4–1 till 7–1 på bara 7.04.

6.38 in i tredje perioden satte Axel Sellgren Granzell pucken återigen på pass av William Thellbro och ökade ledningen. Elwin Wagenius stod för målet när laget punkterade matchen med ett 9–1-mål med 33 sekunder kvar att spela efter förarbete av Benjamin Thun Hansson och Axel Sellgren Granzell. Det fastställde slutresultatet till 9–1.

Axel Sellgren Granzell gjorde två mål för Kovland U18 och två målgivande passningar, Benjamin Thun Hansson hade tre assists, Emil Johansson stod för ett mål och två assists och William Larsson hade tre assists.

Kovland U18 har fyra segrar och en förlust och 37–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vännäs HC U18 har två vinster och tre förluster och 20–30 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Kovland U18 och Vännäs HC U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kovlands IshF vunnit.

Kovland U18–Vännäs HC U18 9–1 (4–0, 3–1, 2–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (6.01) Gustav Lundström (Axel Sellgren Granzell), 2–0 (8.45) Gustav Lundström (William Larsson, Emil Johansson), 3–0 (10.09) Axel Sellgren Granzell (Albin Lindblom, William Larsson), 4–0 (14.01) Elwin Wagenius (Benjamin Thun Hansson).

Andra perioden: 4–1 (26.02) Markus Erlandsson (Melvin Jonsson, Hugo Engman), 5–1 (28.12) Emil Johansson (William Larsson, Isak Sandqvist), 6–1 (29.56) Edvin Wallin (Benjamin Thun Hansson, Elton Nyström), 7–1 (35.16) Adrian Berglund (Emil Johansson, Isak Sandqvist).

Tredje perioden: 8–1 (46.38) Axel Sellgren Granzell (William Thellbro), 9–1 (59.27) Elwin Wagenius (Benjamin Thun Hansson, Axel Sellgren Granzell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 4-0-1

Vännäs HC U18: 2-0-3