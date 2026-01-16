Kovland U18 besegrade Svedjeholmen/KB65 U18 efter Albin Lindbloms dubbel

Kovland U18-seger med 5–1 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Albin Lindblom med två mål för Kovland U18

Andra raka segern för Kovland U18

Det blev Kovland U18 som gick segrande ur mötet med Svedjeholmen/KB65 U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr på bortaplan, med 5–1 (2–0, 2–1, 1–0).

Kovland U18:s tränare Olle Larsson:

– Skön start på den här vårsäsongen. Idag gör vi väl det okej över 60 minuter. Vi har en liten dipp, men överlag har vi kontroll på matchen.

Det var andra raka för Kovland U18, efter 11–4-segern mot Ånge U18 i premiären.

Albin Lindblom med två mål för Kovland U18

Kovland U18 tog ledningen efter 10.03 genom Emil Johansson efter pass från Gustav Lundström. Laget ökade ledningen till 0–2 genom Albin Lindblom efter förarbete av Emil Johansson och Benjamin Thun Hansson efter 16.07.

Efter 3.06 i andra perioden ökade Kovland U18 på till 0–3 på nytt genom Albin Lindblom.

Svedjeholmen/KB65 U18 reducerade dock till 1–3 genom Kelvin Franklin efter 7.45 av perioden.

Kovland U18 ökade ledningen till 1–4 genom Isak Sandqvist efter 8.19.

14.17 in i tredje perioden satte Benjamin Thun Hansson pucken framspelad av Emil Johansson och ökade ledningen.

Emil Johansson gjorde ett mål för Kovland U18 och tre assist och Benjamin Thun Hansson stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kovlands IshF vunnit.

Måndag 19 januari 19.45 spelar Svedjeholmen/KB65 U18 hemma mot Vännäs HC U18. Kovland U18 möter ÖSK/Ö-vik U18 hemma i FD Maskin Arena onsdag 21 januari 19.30.

Svedjeholmen/KB65 U18–Kovland U18 1–5 (0–2, 1–2, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, O-Rinken

Första perioden: 0–1 (10.03) Emil Johansson (Gustav Lundström), 0–2 (16.07) Albin Lindblom (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson).

Andra perioden: 0–3 (23.06) Albin Lindblom (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson), 1–3 (27.45) Kelvin Franklin, 1–4 (28.19) Isak Sandqvist (Edvin Wallin).

Tredje perioden: 1–5 (54.17) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson).

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Vännäs Div 1, hemma, 19 januari 19.45

Kovland U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 21 januari 19.30