Kovland tog ännu en seger – 5–2 mot Sollefteå
- Kovland-seger med 5–2 mot Sollefteå
- Kovlands sjätte seger på de senaste sex matcherna
- Axel Sellgren Granzell gjorde två mål för Kovland
5–2 (2–2, 3–0, 0–0) blev resultatet när Kovland och Sollefteå möttes i FD Maskin Arena på torsdagen. I och med detta har Kovland hela sex raka segrar i U18 division 1 norra B herr.
– Skönt med ännu en vinst. Starkt av oss att vända på vårt spel efter en mindre bra förstaperiod. Andra perioden är vi effektiva och i tredje har vi rätt bra kontroll, tyckte Kovlands tränare Olle Larsson, efter matchen.
Elwin Wagenius gjorde avgörande målet
Sollefteå tog ledningen i början av första perioden genom Totti Örnebjörk.
Kovland gjorde 1–1 genom Axel Sellgren Granzell efter 10.50.
Sollefteå tog ledningen på nytt genom Olle Nordvall efter 11.58 i matchen.
Kovland gjorde 2–2 genom Axel Sellgren Granzell efter 13.07. I andra perioden var det Kovland som dominerade och gick från 2–2 till 5–2 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Elwin Wagenius, Emil Johansson och Albin Lindblom. I tredje perioden höll Kovland i sin 5–2-ledning och vann.
Det här betyder att Kovland är kvar i serieledning och Sollefteå stannar på sjätte plats, i tabellen.
Lagen spelar mot varandra igen den 17 november i Niphallen.
Nästa motstånd för Kovland är AIK-Hockey Härnösand J18. Lagen möts måndag 13 oktober 19.30 i Högslättens Ishall. Sollefteå tar sig an Tegs SK J18 borta söndag 19 oktober 15.30.
Kovland–Sollefteå 5–2 (2–2, 3–0, 0–0)
U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena
Första perioden: 0–1 (3.38) Totti Örnebjörk (Emil Stridsman, Jimmy Bergius), 1–1 (10.50) Axel Sellgren Granzell (Adrian Berglund), 1–2 (11.58) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg), 2–2 (13.07) Axel Sellgren Granzell (Tim Edström).
Andra perioden: 3–2 (34.00) Elwin Wagenius (Gustav Lundström, Isak Sandqvist), 4–2 (36.41) Emil Johansson (Albin Lindblom), 5–2 (38.04) Albin Lindblom (Adrian Berglund).
Nästa match:
Kovland: AIK-Hockey Härnösand, borta, 13 oktober
Sollefteå: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 19 oktober
