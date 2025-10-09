Kovland tog ännu en seger – 5–2 mot Sollefteå

Kovland-seger med 5–2 mot Sollefteå

Kovlands sjätte seger på de senaste sex matcherna

Axel Sellgren Granzell gjorde två mål för Kovland

5–2 (2–2, 3–0, 0–0) blev resultatet när Kovland och Sollefteå möttes i FD Maskin Arena på torsdagen. I och med detta har Kovland hela sex raka segrar i U18 division 1 norra B herr.

– Skönt med ännu en vinst. Starkt av oss att vända på vårt spel efter en mindre bra förstaperiod. Andra perioden är vi effektiva och i tredje har vi rätt bra kontroll, tyckte Kovlands tränare Olle Larsson, efter matchen.

Elwin Wagenius gjorde avgörande målet

Sollefteå tog ledningen i början av första perioden genom Totti Örnebjörk.

Kovland gjorde 1–1 genom Axel Sellgren Granzell efter 10.50.

Sollefteå tog ledningen på nytt genom Olle Nordvall efter 11.58 i matchen.

Kovland gjorde 2–2 genom Axel Sellgren Granzell efter 13.07. I andra perioden var det Kovland som dominerade och gick från 2–2 till 5–2 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Elwin Wagenius, Emil Johansson och Albin Lindblom. I tredje perioden höll Kovland i sin 5–2-ledning och vann.

Det här betyder att Kovland är kvar i serieledning och Sollefteå stannar på sjätte plats, i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 17 november i Niphallen.

Nästa motstånd för Kovland är AIK-Hockey Härnösand J18. Lagen möts måndag 13 oktober 19.30 i Högslättens Ishall. Sollefteå tar sig an Tegs SK J18 borta söndag 19 oktober 15.30.

Kovland–Sollefteå 5–2 (2–2, 3–0, 0–0)

U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 0–1 (3.38) Totti Örnebjörk (Emil Stridsman, Jimmy Bergius), 1–1 (10.50) Axel Sellgren Granzell (Adrian Berglund), 1–2 (11.58) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg), 2–2 (13.07) Axel Sellgren Granzell (Tim Edström).

Andra perioden: 3–2 (34.00) Elwin Wagenius (Gustav Lundström, Isak Sandqvist), 4–2 (36.41) Emil Johansson (Albin Lindblom), 5–2 (38.04) Albin Lindblom (Adrian Berglund).

Nästa match:

Kovland: AIK-Hockey Härnösand, borta, 13 oktober

Sollefteå: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 19 oktober