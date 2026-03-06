Köping IF 2 vann mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C vår

Seger för Köping IF 2 med 7–3 mot Eskilstuna Linden 2

William Svensson matchvinnare för Köping IF 2

Andra raka segern för Köping IF 2

Köping IF 2 segrade hemma i Köpings Ishall mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C vår. 7–3 (2–1, 2–0, 3–2) slutade matchen på fredagen.

Köping IF 2–Eskilstuna Linden 2 – mål för mål

Köping IF 2 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av William Svensson och Leon Åkerström innan Eskilstuna Linden 2 svarade och gjorde 2–1 genom Oliver Bäckstrand.

Efter 13.03 i andra perioden slog Leon Åkerström till återigen framspelad av William Svensson och gjorde 3–1. William Svensson gjorde dessutom 4–1 efter 16.31 på pass av Kian Lilja och Nils Strinnholm.

Köping IF 2 vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 7–3.

William Svensson och Leon Åkerström gjorde tre mål och två assist var för Köping IF 2. Eskilstuna Linden 2:s Oliver Bäckstrand stod för tre poäng, varav två mål för Eskilstuna Linden 2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Eskilstuna Linden:2 vunnit.

Köping IF 2–Eskilstuna Linden 2 7–3 (2–1, 2–0, 3–2)

U18 division 1 västra C vår, Köpings Ishall

Första perioden: 1–0 (11.07) William Svensson (Leon Åkerström), 2–0 (15.03) Leon Åkerström (William Svensson), 2–1 (18.44) Oliver Bäckstrand.

Andra perioden: 3–1 (33.03) Leon Åkerström (William Svensson), 4–1 (36.31) William Svensson (Kian Lilja, Nils Strinnholm).

Tredje perioden: 5–1 (41.17) Leon Åkerström (Loke Söderberg), 6–1 (47.59) Melker Nordling (Oskar Wiklund), 7–1 (52.54) William Svensson (Kian Lilja, Leon Åkerström), 7–2 (58.18) Oliver Bäckstrand (Jack Klemola, Sigge Leffler), 7–3 (59.12) Emil Spångberg (Eddie Puolakka, Oliver Bäckstrand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 2: 3-0-2

Eskilstuna Linden 2: 0-0-5