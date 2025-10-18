Köping IF 2 utklassat av Eskilstuna Linden 2 hemma – med 2–14

Eskilstuna Linden 2 segrade – 14–2 mot Köping IF 2

Sigge Leffler fyramålsskytt för Eskilstuna Linden 2

Fjärde raka förlusten för Köping IF 2

Köping IF 2 hade en tuff match mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C herr och föll tungt på hemmaplan med utklassningssiffrorna 2–14 (1–7, 1–4, 0–3).

I och med detta har Köping IF 2 fyra förluster i rad.

Sigge Leffler gjorde fyra mål för Eskilstuna Linden 2

Eskilstuna Linden 2 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.54 genom Atas Randakevicius och gick upp till 0–4. Köping IF 2 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Eskilstuna Linden 2 dock ryckt åt sig ledningen med 1–7. Eskilstuna Linden 2 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–8 efter 3.49 genom Felix Gustafsson och gick upp till 1–9 innan Köping IF 2 svarade.

Innan perioden var över hade Eskilstuna Linden 2 ryckt åt sig ledningen med 11–2. Eskilstuna Linden 2 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–2. Målen i sista perioden gjordes av Sigge Leffler, Gabriel Carlsson och Lucas Sjöberg.

Nero Holm gjorde två mål för Eskilstuna Linden 2 och spelade dessutom fram till tre mål, Sigge Leffler gjorde fyra mål, Gabriel Carlsson stod för fyra poäng, varav ett mål, Gustav Berg gjorde ett mål och två assist och Atas Randakevicius gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Köping IF 2 står fortfarande utan poäng efter fyra spelade matcher medan Eskilstuna Linden 2 har sex poäng efter fem matcher.

Lagen möts på nytt i Smehallen den 29 november.

Nästa motstånd för Köping IF 2 är Köping IF 1. Lagen möts onsdag 22 oktober 19.00 i Köpings Ishall.

Köping IF 2–Eskilstuna Linden 2 2–14 (1–7, 1–4, 0–3)

U18 division 1 västra C herr, Elite Sängar Arena

Första perioden: 0–1 (1.54) Atas Randakevicius (Tiago Farias), 0–2 (2.22) Nero Holm (Rasmus Amren), 0–3 (4.42) Sigge Leffler (Nero Holm), 0–4 (4.46) Ture Leffler Malmquist (Nero Holm), 1–4 (10.08) Loke Söderberg (Sixten Pettersson), 1–5 (13.20) Sigge Leffler (Gabriel Carlsson, Felix Gustafsson), 1–6 (14.32) Nero Holm (Isac Lisell), 1–7 (18.24) Sigge Leffler (Gustav Berg, Gabriel Carlsson).

Andra perioden: 1–8 (23.49) Felix Gustafsson (Gabriel Carlsson), 1–9 (25.19) Gustav Berg, 2–9 (31.41) Alex Tranefors, 2–10 (32.57) Atas Randakevicius (Otto Alatalo, Atte Aro), 2–11 (35.59) Lucas Sjöberg (Otto Alatalo).

Tredje perioden: 2–12 (47.52) Gabriel Carlsson (Gustav Berg), 2–13 (49.50) Sigge Leffler (Nero Holm), 2–14 (53.53) Lucas Sjöberg (Atas Randakevicius, Atte Aro).

Nästa match:

Köping IF 2: Köping IF:1, borta, 22 oktober