Köping IF 1 vann efter förlängning mot Eskilstuna Linden 2

Seger för Köping IF 1 med 4–3 efter förlängning

Köping IF 1:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Axel Lönnqvist matchvinnare för Köping IF 1

Det blev en riktigt spännande match när Köping IF 1 mötte Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Köping IF 1 var starkast och segerresultatet blev 4–3 (0–1, 2–2, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte 17 sekunder in i förlängningen blev Axel Lönnqvist som stod för det avgörande målet.

Köping IF 1–Eskilstuna Linden 2 – mål för mål

Lucas Sjöberg gjorde 1–0 till Eskilstuna Linden 2 efter 19.23 efter förarbete från Frank Rosedahl Salvéus och Atte Aro.

Köping IF 1 kvitterade till 1–1 genom William Svensson i början av andra perioden i andra perioden.

Eskilstuna Linden 2 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3.

Köping IF 1 reducerade dock till 2–3 genom Liam Norgren efter 13.02 av perioden.

10.51 in i tredje perioden fick Felix Sjöquist utdelning på pass av Leon Åkerström och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Köping IF 1 17 sekunder in i förlängningen blev Axel Lönnqvist med det avgörande förlängningsmålet.

Lucas Sjöberg gjorde två mål för Eskilstuna Linden 2 och ett assist.

Det här betyder att Köping IF 1 slutar på andra plats och Eskilstuna Linden 2 på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Köping IF:1 med 8–0.

Köping IF 1–Eskilstuna Linden 2 4–3 (0–1, 2–2, 1–0, 1–0)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (19.23) Lucas Sjöberg (Frank Rosedahl Salvéus, Atte Aro).

Andra perioden: 1–1 (21.55) William Svensson (Kian Lilja, Leon Åkerström), 1–2 (26.52) Lucas Sjöberg (Gabriel Carlsson, Linus Niemelä), 1–3 (30.17) Gustav Berg (Frank Rosedahl Salvéus, Lucas Sjöberg), 2–3 (33.02) Liam Norgren (Kian Lilja).

Tredje perioden: 3–3 (50.51) Felix Sjöquist (Leon Åkerström).

Förlängning: 4–3 (60.17) Axel Lönnqvist (Liam Norgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 1: 4-0-1

Eskilstuna Linden 2: 2-1-2